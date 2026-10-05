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Kaynak: AA / DHA / İHA

Elazığ’ın Keban ilçesinde telefon dolandırıcılığı vakalarındaki artış üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin vatandaşlardan para ve banka bilgileri talep ettiği belirlendi.

Şüphelilerin telefon görüşmelerinde kendilerini “Keban Emniyet Müdürlüğü’nden arıyoruz” şeklinde tanıttığı öğrenildi. Dolandırıcıların, vatandaşlara “Hesabınız risk altında” diyerek panik oluşturduğu ve bu yöntemle kişileri yönlendirmeye çalıştığı belirtildi.

ARKA PLANDA TELSİZ SESİ DİNLETİYORLAR

Şüphelilerin inandırıcılık sağlamak için görüşme sırasında arka planda telsiz sesleri dinlettiği de tespit edildi.

Yaşanan vakaların ardından Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların benzer yöntemlerle mağdur edilmemesi amacıyla ilçe genelinde bilgilendirme çalışması başlattı.

EMNİYETTEN KRİTİK UYARI

İlçede dağıtılan afiş ve broşürlerle vatandaşlar telefon dolandırıcılığı yöntemlerine karşı bilgilendirildi.

Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü, hiçbir polis, savcı veya kamu görevlisinin vatandaşlardan telefonla para, altın ya da banka bilgisi istemeyeceğini vurgulayarak vatandaşların bu tür aramalara karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.