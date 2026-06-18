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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD’nin Teksas eyaletinde, Laredo yakınlarında meydana gelen kazada, NetJets tarafından işletilen ve Berkshire Hathaway bünyesinde yer alan özel jet otoyola düştü. Olayda uçak alev alırken çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.

JOSHUA BAER HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Joshua Baer yaşamını yitirdi. Capital Factory kurucusu ve CEO’su olan Baer, Teksas girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimleri arasında yer alıyordu. Warren Buffett’ın yatırım ağıyla ilişkilendirilen uçakta bulunan Baer’in ölümü iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

KURTARMA ÇABALARI VE TANIKLAR

Görgü tanıkları, yolcuların araçlarından inerek yanan uçağa müdahale ettiğini ve kokpit camının balyozla kırılmaya çalışıldığını aktardı. Bir itfaiyecinin dumanla dolu uçağa girerek içeride kalan bir kişiyi kurtardığı bildirildi. Uçakta bulunan bazı yolcuların hayatta kaldığı ve hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, kazada yakıt sorunu ve elektrik kesintisi ihtimali üzerinde duruyor. Pilotların telsiz görüşmesinde “yakıt azlığı ve elektrik kesintisinden bahsettiklerini” söylediği aktarıldı. Olayla ilgili Federal Aviation Administration ve National Transportation Safety Board soruşturma yürütüyor.