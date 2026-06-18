İktidarın tüm baskı ve realiteye rağmen 20 bin lira gibi bir rakama geçinmek zorunda bıraktığı emekli, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.
AK Parti en düşük emekli maaşı zammı için rakam verdi: Temmuz'da TBMM onlar için çalışacak
Açlık, yoksulluk ve asgari geçim sınırının altında ücretlerle hem geçinmeye hem beslenmeye hem de konaklamaya mecbur bırakılan emekliler, Temmuz ayında yapılacak olan zamla bir nebze olsun rahatlamak istiyor.Aykut Metehan
En düşük emekli maaşı için enflasyon oranı üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı.
AK Parti kaynaklarına göre en düşük emekli maaşının en az 23 bin 500 liraya çıkarılması planlanıyor.
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak açıklandı.
Ancak, petrol fiyatlarındaki gerileme, yine yaz etkisiyle meyve ve sebze fiyatlarında aşırı artış yaşanmaması sebebiyle haziran enflasyonunun beklentilerin altında çıkabileceği belirtiliyor.
Bu kapsamda, yüzde 1 bile çıksa temmuzda emeklilere yüzde 18’e yakın bir zam yapılacak.
Tahminlere göre altı aylık enflasyon yüzde 18 civarında çıkarsa en düşük emekli aylığına 3.500-3.600 TL civarında zam yapılacak. Bunun dışında seyyanen bir zam ise şu anda düşünülmüyor
MECLİS FAZLA MESAİ YAPACAK
Öte yandan, hem emekli aylıklarının da artırılacağı torba yasa, 12’inci yargı paketi ve öğrenci affını öngören düzenlemelerin çıkarılması için TBMM, temmuz ayında da çalışacak.
Anayasa ve iç tüzük gereği Meclis Genel Kurulu, aksi bir karar alınmadıkça 1 Temmuz’da tatile giriyor. Ancak, önceki gün AK Parti tarafından verilen önerge ile Meclis’in 1 Temmuz’dan sonra da çalışması kararlaştırıldı.
Alınan karara göre 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak 36’ncı NATO Zirvesi sebebiyle TBMM Genel Kurulu, 7,8 ve 9 Temmuz tarihlerinde çalışmayacak.
14 Temmuz’da toplanacak Meclis Genel Kurulunda en düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili kanun, öncelikli olarak görüşülecek, ardından da diğer gündem maddeleri ele alınacak. Meclis’in temmuz sonuna kadar aralıksız çalışması bekleniyor.