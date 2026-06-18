Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış

Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Haziran Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış uyarısı yapıldı. Saat 12'den sonra hava birden değişecek.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Haziran hava durumunu paylaştı. Rapora göre; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak ve Karabük'e sarı kodlu uyarı verildi.

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Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış - Resim: 2

Raporda, yurdun iç batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış - Resim: 3

İşte Meteoroloji'nin 18 Haziran hava durumu raporu:

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Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış - Resim: 4

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Perşembe) Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış - Resim: 5

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 20°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 19°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 17°C, 32°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış - Resim: 6

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 17°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış - Resim: 7

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) batısının yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 16°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış - Resim: 8

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) batısının yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 16°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış - Resim: 10

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu

MARDİN 24°C, 36°C
Az bulutlu

SİİRT 22°C, 36°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu

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