Meteoroloji saat verdi: 19 ile sarı kod, 51 ile sağanak yağış

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu