ABD'nin Texas eyaletinde otoyola küçük uçak düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD'nin Laredo Polis Departmanı'ndan Jose Baeza, yerel saatle 22.00 sıralarında küçük bir uçağın Texas eyaletinde otoyola düştüğünü belirtti. Uçakta 6 kişinin bulunduğunu ve kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Baeza, yolcuların enkazda mahsur kaldığını söyledi. Amerikan basını ise sürücülerin uçağın kokpit camlarını kırarak yolcuları kurtardığını duyurdu.
ABD'de feci kaza: Küçük uçak otoyola düştü, 1 ölü
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: DHA
Texas'ta 6 yolcusuyla otoyola çakılan küçük uçakta 1 kişi yaşamını yitirdi. Çevredeki sürücülerin zamana karşı yarışarak kokpit camını kırması, enkazda mahsur kalan diğer yolcular için adeta bir mucize oldu.
Etiketler
Çok Okunanlar