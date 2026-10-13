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İncelenen araçların büyük bölümünün veri paylaştığı belirlenirken, şasi numarası ve konum bilgisi gibi kritik tanımlayıcıların reklam ile analiz firmalarına iletildiği saptandı.

ARAÇLAR VE UYGULAMALAR VERİ SIZDIRIYOR

Northeastern Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada 21 yeni otomobilin ağ trafiği ile 30 üretici uygulaması mercek altına alındı. Test edilen araçların 19’unun kablosuz ağ üzerinden en az bir üçüncü taraf şirketle veri paylaştığı, 28 uygulamanın ise reklam ve takip sunucularıyla doğrudan iletişim kurduğu tespit edildi. Yedi mobil uygulamanın şasi numarası, e-posta adresi ve anlık konum verilerini pazarlama odaklı şirketlere aktardığı kaydedildi.

TESLA VE DİĞER MARKALAR LİSTENİN BAŞINDA

Sürüş alışkanlıklarından dijital aktivitelere kadar geniş bir veri kümesini sürekli olarak aktaran Tesla, Model 3 ve Cybertruck modelleriyle öne çıktı. Öte yandan General Motors, Honda, Lincoln ve Nissan bünyesindeki bazı uygulamaların da kullanıcı tanımlayıcılarını küresel reklam ve veri aracısı platformlara gönderdiği belirlendi.

ÜRETİCİLER SORUMLULUĞU SÜRÜCÜLERE YÜKLÜYOR

Elde edilen bulgular doğrultusunda iletişime geçilen üreticilerin büyük kısmı, söz konusu veri akışlarının kullanıcı sözleşmelerine uygun olduğunu savundu. Şirketler, üçüncü taraf hizmet koşullarını kabul etme sorumluluğunun araç sahiplerine ait olduğunu ifade etti. Gizlilik ayarlarını kapatmak isteyen kullanıcılar ise bazı özellikleri kullanamama veya yazılım güncellemesi alamama riskiyle karşı karşıya kalıyor.