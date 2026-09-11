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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Galata Deresi'nde toplu balık ölümleri görüldü. Tarımsal sulamada da kullanılan derede yaşanan olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Saray'ın Çayla Mahallesi'ndeki derede balık ölümleri dün akşam saatlerinde fark edildi. Saray Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Candan, su motorunu kontrol etmek için dereye gittiğinde çok sayıda ölü balıkla karşılaştı.

SUDAN VE BALIKLARDAN NUMUNE ALINDI

Candan'ın durumu bildirmesinin ardından Saray Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Deredeki sudan ve ölü balıklardan alınan numuneler, balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla laboratuvara gönderildi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK"

Yalçın Candan, Galata Deresi'nde daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını belirterek derede turna, karabalık, kızılkanat ve kumcu olarak adlandırılan türlerin de aralarında bulunduğu farklı balıkların yaşadığını söyledi.

Candan, ekiplerin ilk tespitinde deredeki oksijenin bittiğinin kendilerine söylendiğini belirterek, "Akan suda oksijen nasıl biter, aklımız almıyor" ifadelerini kullandı.

"HAYVANLARIMIZI VE BAHÇELERİMİZİ BU DEREDEN SULUYORUZ"

Derenin bölge için önemine dikkat çeken Candan, hayvanların ve bahçelerin buradaki suyla sulandığını, bölge sakinlerinin yıllardır derede yüzdüğünü belirtti.

Yaşanan balık ölümlerinin nedenini öğrenmek istediklerini ifade eden Candan, yetkililerden konuyla ilgili bilgi beklediklerini söyledi.

Yetkililerin dereden alınan su ve balık numuneleri üzerindeki incelemeleri sürüyor. Toplu balık ölümlerinin kesin nedeni laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacak.