Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı

OVP’de yüzde 28,4 olarak belirlenen hedef, ankette yüzde 29,61 seviyesine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyonla birlikte, emeklilerin 2 aylık zam oranı şimdiden yüzde 3,65 olarak kesinleşti.