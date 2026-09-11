Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı

Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zam oranı Ocak ayında belirlenecek. Merkez Bankası'nın anketine göre ocak ayı maaş zam öngörülerinde rakamlar değişti.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı - Resim: 1

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı Orta Vadeli Program’ın (OVP) yıl sonu enflasyon hedefini geride bıraktı.

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Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı - Resim: 2

OVP’de yüzde 28,4 olarak belirlenen hedef, ankette yüzde 29,61 seviyesine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyonla birlikte, emeklilerin 2 aylık zam oranı şimdiden yüzde 3,65 olarak kesinleşti.

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Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı - Resim: 3

Yılın kalan 4 ayına yönelik beklentilerin eklenmesiyle birlikte, ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranları da şekillenmeye başladı.

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Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı - Resim: 4

Piyasa katılımcı anketindeki yüzde 29,61’lik yıl sonu enflasyon öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda, 2026 yılının ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olacak.

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Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı - Resim: 5

Bu tabloya göre ocak ayında yapılması beklenen maaş artışları şu şekilde öngörülüyor:

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Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı - Resim: 6

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Doğrudan 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak olan bu kesim için artış oranı yüzde 10,06 olacak.

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Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı - Resim: 7

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacak olan memur ve memur emeklilerinin zam oranının yaklaşık yüzde 8,1 ila 8,2 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

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Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı - Resim: 8

Halihazırda yasal düzenlemeyle 23 bin 552 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı için de yeni senaryolar masada yer alıyor.

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Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı - Resim: 9

Piyasaların öngördüğü yüzde 10,06’lık 6 aylık enflasyon artışı mevcut taban aylığa yansıtıldığı takdirde, bu rakamın 25 bin 921 TL seviyesine ulaşması hesaplanıyor.

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Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı - Resim: 10

Öte yandan, en düşük emekli aylığı doğrudan yasalarla belirlendiği için, kök aylığı bu sınırın altında kalan milyonlarca emekli açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıkacak ek yasal düzenleme kararları belirleyici olmaya devam edecek.

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