Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı Orta Vadeli Program’ın (OVP) yıl sonu enflasyon hedefini geride bıraktı.
Emekli ve memura yapılacak maaş zammı ortaya çıktı: Şimşek’in anketi yayımlandı
Milyonlarca emekli ve memurun maaş zam oranı Ocak ayında belirlenecek. Merkez Bankası'nın anketine göre ocak ayı maaş zam öngörülerinde rakamlar değişti.Gülsüm Hülya Sundu
OVP’de yüzde 28,4 olarak belirlenen hedef, ankette yüzde 29,61 seviyesine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyonla birlikte, emeklilerin 2 aylık zam oranı şimdiden yüzde 3,65 olarak kesinleşti.
Yılın kalan 4 ayına yönelik beklentilerin eklenmesiyle birlikte, ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranları da şekillenmeye başladı.
Piyasa katılımcı anketindeki yüzde 29,61’lik yıl sonu enflasyon öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda, 2026 yılının ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olacak.
Bu tabloya göre ocak ayında yapılması beklenen maaş artışları şu şekilde öngörülüyor:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Doğrudan 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak olan bu kesim için artış oranı yüzde 10,06 olacak.
Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacak olan memur ve memur emeklilerinin zam oranının yaklaşık yüzde 8,1 ila 8,2 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
Halihazırda yasal düzenlemeyle 23 bin 552 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı için de yeni senaryolar masada yer alıyor.
Piyasaların öngördüğü yüzde 10,06’lık 6 aylık enflasyon artışı mevcut taban aylığa yansıtıldığı takdirde, bu rakamın 25 bin 921 TL seviyesine ulaşması hesaplanıyor.
Öte yandan, en düşük emekli aylığı doğrudan yasalarla belirlendiği için, kök aylığı bu sınırın altında kalan milyonlarca emekli açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıkacak ek yasal düzenleme kararları belirleyici olmaya devam edecek.