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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda vatandaşların can güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla sahillerde teknolojik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy sahillerinde ileri teknolojiye sahip İnsansız Cankurtaran Araçları hizmete alındı. Olası boğulma vakalarına saniyeler içinde müdahale edebilen sistem, acil durumlarda müdahale süresini yaklaşık 6 kata kadar düşürerek deniz güvenliğinde önemli bir avantaj sağlıyor.

ACİL DURUMLARA SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE

Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları ve yoğun ilgi gören sahillerinde görev yapacak olan uzaktan kumandalı insansız cankurtaran araçları, yüksek hız ve manevra kabiliyetleri sayesinde denizde yaşanabilecek acil durumlara kısa sürede ulaşabilecek. Dalgalı deniz koşullarında dahi etkin şekilde kullanılabilen araçlar, boğulma tehlikesi yaşayan kişiye hızla ulaşarak su üstünde kalmasını sağlayan ilk tutunma desteğini ulaştıracak. Böylece profesyonel cankurtaran ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar kritik ilk müdahale güvenli şekilde gerçekleştirilecek.

MÜDAHALE SÜRESİ 6 KAT HIZLANDI

Deniz kazalarında her saniyenin hayati önem taşıdığı gerçeğinden hareketle hizmete alınan sistem, cankurtaran hizmetlerinde önemli bir zaman avantajı sunuyor. Standart bir cankurtaranın yüzerek ulaşabildiği mesafeye yaklaşık 120 saniyede erişilebildiği durumlarda, uzaktan kumandalı insansız cankurtaran araçları aynı noktaya ortalama 20 saniyede ulaşabiliyor. Dron destekli gözlem ve kıyıda görev yapan eğitimli cankurtaran operatörleriyle koordineli olarak çalışan sistem, müdahale süresini yaklaşık 6 kat hızlandırarak hayati riskleri en aza indirmeyi hedefliyor.

BAŞKAN YÜCEER: "BAZEN BİR CANI KURTARMAK İÇİN YALNIZCA SANİYELERİNİZ VARDIR"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, vatandaşların güvenliği için teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmaya devam ettiklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bazen bir canı kurtarmak için yalnızca saniyeleriniz vardır. Bu bilinçle vatandaşlarımızın can güvenliğini daha da güçlendirmek amacıyla yeni nesil insansız cankurtaran araçlarımızı sahillerimizde hizmete aldık. Önce can güvenliği anlayışıyla hemşehrilerimizin ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin güven içinde denizlerimizden yararlanabilmesi için modern teknolojiyi hizmetlerimize entegre etmeyi sürdürüyoruz."

GÜVENLİ PLAJLAR İÇİN TEKNOLOJİK DESTEK

Gerçekleştirilen tatbikat ve uygulamalı kurtarma senaryolarında başarılı sonuçlar veren İnsansız Cankurtaran Araçları, yaz sezonu boyunca Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy sahillerinde görev yapacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, profesyonel cankurtaran ekipleri ile ileri teknolojiyi bir araya getirerek vatandaşların güvenli, huzurlu ve keyifli bir yaz sezonu geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.