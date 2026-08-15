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Kaynak: Haber Merkezi

Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre Ukrayna ordusundan ayrılarak Rusya tarafına geçen ve vatana ihanet suçlamasıyla aranan üst düzey subay Robert Shageev, Sivastopol kentinde hedef alındı.

13 Ağustos tarihinde bir parkta gerçekleşen bombalı suikast sonucunda Shageev yaşamını yitirdi. Patlayıcı maddenin, bir bankın yanı başındaki çöp kutusuna saklandığı belirlendi. Yaklaşık 500 gram TNT gücünde olan el yapımı bombanın uzaktan kumanda vasıtasıyla infilak ettirildiği aktarıldı.

Tanık ifadelerinde, patlama öncesinde sırt çantalı bir kadının Shageev'i izlediği belirtildi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü tahkikat neticesinde, olayla ilintili olduğu tespit edilen 32 yaşındaki Rus vatandaşı Margarita Reutt yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin eylemi gerçekleştirdiğini kabul ettiğini ve herhangi bir pişmanlık emaresi göstermediğini duyurdu.

Rus yayın organı The Moscow Times bünyesinde paylaşılan bilgilere göre Reutt, ülkenin güney kesiminde yer alan Soçi şehrinde ikamet ediyordu ve Anapa kıyılarındaki petrol kirliliğini giderme çalışmalarında gönüllü olarak yer almıştı. Öte yandan yerel mahkeme belgeleri, zanlının 2025 senesinde Rus Silahlı Kuvvetleri'ni prestij kaybına uğratmak suçundan idari para cezasına çarptırıldığını gösteriyor.

2014 senesinde Moskova yanlısı Yanukoviç yönetiminin devrilmesinin ardından Kırım, Rus kuvvetlerince kontrol altına alınmıştı. O süreçte Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin mühimmat envanterinde tek bir denizaltı yer alıyordu.

Kırım'daki askeri üste demirli bulunan 91 metre uzunluğundaki Sovyet imalatı Zaporizhzhia isimli bu denizaltının komutanlığını yürüten Shageev, gemiyi Rus askerlerine devrederek taraf değiştirmişti.

Söz konusu hamlesinin ardından Moskova yönetimi tarafından 2015 yılında Sivastopol'daki denizaltı tümen komutanı olarak atanan Shageev, 2017–2018 yıllarında ise Ukrayna coğrafyasına yönelik operasyonlarda aktif kullanılan "Kalibr" seyir füzelerini taşıma kapasiteli Stary Oskol denizaltısında komuta görevini üstlenmişti.

Shageev, son olarak Rusya Karadeniz Filosu 4. Müstakil Denizaltı Tugayı Komutan Yardımcılığı makamında bulunuyordu.