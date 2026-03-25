Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki resmi mezuniyet töreni sonrası bazı teğmenlerin tören alanında kılıç çatarak Subay Andı okuması ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı disiplin soruşturması başlatmış ve teğmenler ihraç etmişti. Teğmenler ihraç kararının ardından mesleğe dönüş yapmak için dava açmıştı.

Dönem birincisi ve subay andını okuttuğu gerekçesiyle ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu, mesleğe dönüş yapmak için açtığı iade davası reddedildi. Teğmen Ebru Eroğlu’nun avukatı Namık Öztürk, mahkemede yaptığı savunmada bazı görüntülerin bilinçli şekilde kayda aldırılıp basına servis edildiğini iddia etmişti.

Afyoncu sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi. Afyoncu iddiaların yalan ve karalama olduğunu söyledi. İşte Afyoncu’nun paylaşımı:

Afyoncu’nun paylaşımının ardından avukat Namık Öztürk’ten cevap geldi. Gazeteci Müyesser Yıldız’ın duruşmada söylenmeyen herhangi bir şey yazmadığını söyleyen Öztürk, “Dava dosyasında olaya ilişkin disiplin soruşturması belgeleri bulunmaktadır.” dedi.

Teğmen Ebru Eroğlu'nun avukatı Namık Öztürk'ten Rektör Afyoncu'ya cevap:

MSÜ Rektörünün X platformundan 24.03.2026 tarihinde yaptığı paylaşım karşısında bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle; Gazeteci Müyesser Yıldız 23.03.2026 tarihli yazısında, duruşmada tarafımca söylenmeyen herhangi bir şey yazmamıştır. İkinci olarak; Rektör açıklamasında “Benim, iddia edildiği biçimde bir hareketim veya sözüm olmamıştır.” şeklinde beyanda bulunmuş ise de; dava dosyasında olaya ilişkin disiplin soruşturması belgeleri bulunmaktadır. Bu belgeler arasında yer alan Dekan Yardımcısının ifadesinin ilgili bölümü; “… Cumhurbaşkanını uğurlamak için dışarıya çıkmış bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Erhan AFYONCU beni telefon ile arayarak “Tribünde misin” dedi ben de “evet” dedikten sonra “Sahada ne oluyor, takip et” dedi. Ben de tribünde bekleyen fotoğrafçıyı sahaya göndererek olayları kayıt altına almasını söyledim.” şeklindedir. Kamuoyunun bilgisine sunarım.

NE OLMUŞTU?

Teğmen Ebru Eroğlu’nun avukatı Namık Öztürk, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bulunan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarını duyduktan sonra görevlilere “Gidin fotoğraf çekin” şeklinde talimat verdiğini öne sürdü. Bu kapsamda video kaydı alındığını ve söz konusu görüntülerin daha sonra basına servis edildiğini söyledi.