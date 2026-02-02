Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, kadro tercihleri ve transfer gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TEDESCO: “EDSON ALVAREZ FARK YARATIYOR'

Oyun planına ilişkin konuşan Tedesco, “Nasıl bir dizilimle oynayacağımızı maç başlayınca göreceğiz. Edson Alvarez, geri döndüğü ve Guendouzi ile birlikte oynayacakları için mutluyum. Uzun süre bizimle birlikte olamadı. Onunla ve onsuz Fenerbahçe arasında fark var. Bizim oyun sistemimizde çok önemli. Ofansif bir anlayışla sahaya çıkıyoruz ve dengeye de ihtiyacınız var. Bu anlamda harika bir oyuncu. Uzun süredir yoktu. Bugün ne kadar süre alırsa yüzde yüzüne ulaşmak daha kolay olacaktır.” dedi.

JHON DURAN’IN SON DURUMU

Transfer söylentilerine de değinen Tedesco, Jhon Duran’ın kadroda yer almamasına ilişkin “Ben aynı yoldan ilerlemeye devam edeceğim. Söylentiler hakkında net bir yorum yapmayacağım. Jhon, bizim oyuncumuz. Ayağında bir ağrı hissediyor ve tedavisi devam ediyor. Tedavisi devam ettiği için kolay değil.” ifadelerini kullandı.

SIDIKI CHERIF TRANSFERİNE ÖVGÜ

Yeni transfer Sidiki Cherif hakkında da konuşan Tedesco, “Mutluyum onun gibi yetenekli bir oyuncunun transferinden dolayı. Hem potansiyelini hem kalitesini gösterdi. Onu bu kadar genç yaşta buraya getirdiğimiz için mutluyum. Burada olduğu için mutluyum.” dedi.