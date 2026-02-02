Fenerbahçe’ye bir darbede Beşiktaş’tan: Sergen Yalçın Sörloth pususunda. Önünde tek engel kaldı

Son olarak Tammy Abraham'ı Aston Villa’ya gönderen Beşiktaş yönetimi forvet arayışında. Özellikle taraftarın büyük oyuncu beklentisi yönetimin elini kolunu bağlarken sıcak bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Tammy Abraham'ı gönderen siyah-beyazlı ekipte öncelikli hedef forvet. Bu doğrultuda sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal'ın yeni hedefi Alexander Sörloth. Madrid ekibinin peş peşe transferleri 'Kuzeyin Kralı'nın tahtını salladı.
Beşiktaş, Alexander Sörloth için pusuya yatmış durumda. Siyah-beyazlı yönetim, , Norveçli için nabız yokladı.
BEŞİKTAŞ’TAN SORLOTH PUSUSU
Fotomaç’ta yer alan habere göre; Menajeri ve Atetico Madrid ile gayri resmi temaslar kurulduğu öne sürüldü. Ancak henüz resmi bir teklif yok.
İspanya devi Atletico Madrid’in Marcos Leonardo ve Ademola Lookman’ı transfer etmesi Sörloth'un tahtını salladı. Norveçli golcü yedek kalmak istemediği için gelecek olan tekliflere sıcak bakıyor.
ÖNLERİNDE TEK NEGEL VAR
İtalyan Marzio’ya göre Juventus bugün Sörloth için resmi girişimde bulunacak. Bu doğrultuda Beşiktaş’ın en büyük engeli İtalya devi oluyor.
Fenerbahçe'nin de oyuncu için yeniden devreye girebileceği konuşuluyor. Ancak Lookman yarışını Atletico'ya kaybeden sarı-lacivertlilerin önceliğinin şu an N'Golo Kante.
Beşiktaş’ın en büyük avantajı ise Avrupa’da transfer döneminin sonlanacak olup Süper Lig’de devam etmesi.
Eğer Sörloth Juventus veya başka bir deve imza atmazsa; siyah-beyazlılar, Atletico Madrid’de "fazlalık" haline gelen Norveçli için pazarlık masası kuracak. Şartları zorlayacak.