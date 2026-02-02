Yeniçağ Gazetesi
Fenerbahçe'ye bir darbede Beşiktaş'tan: Sergen Yalçın Sörloth pususunda. Önünde tek engel kaldı

Beşiktaş’ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Tammy Abraham’ı gönderen siyah-beyazlı ekipte öncelikli hedef forvet. Bu doğrultuda sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal’ın yeni hedefi Alexander Sörloth. Madrid ekibinin peş peşe transferleri ‘Kuzeyin Kralı’nın tahtını salladı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’ye bir darbede Beşiktaş’tan: Sergen Yalçın Sörloth pususunda. Önünde tek engel kaldı - Resim: 1

Son olarak Tammy Abraham'ı Aston Villa’ya gönderen Beşiktaş yönetimi forvet arayışında. Özellikle taraftarın büyük oyuncu beklentisi yönetimin elini kolunu bağlarken sıcak bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’ye bir darbede Beşiktaş’tan: Sergen Yalçın Sörloth pususunda. Önünde tek engel kaldı - Resim: 2

Beşiktaş, Alexander Sörloth için pusuya yatmış durumda. Siyah-beyazlı yönetim, , Norveçli için nabız yokladı.

Fenerbahçe’ye bir darbede Beşiktaş’tan: Sergen Yalçın Sörloth pususunda. Önünde tek engel kaldı - Resim: 3

BEŞİKTAŞ’TAN SORLOTH PUSUSU

Fotomaç’ta yer alan habere göre; Menajeri ve Atetico Madrid ile gayri resmi temaslar kurulduğu öne sürüldü. Ancak henüz resmi bir teklif yok.

Fenerbahçe’ye bir darbede Beşiktaş’tan: Sergen Yalçın Sörloth pususunda. Önünde tek engel kaldı - Resim: 4

İspanya devi Atletico Madrid’in Marcos Leonardo ve Ademola Lookman’ı transfer etmesi Sörloth'un tahtını salladı. Norveçli golcü yedek kalmak istemediği için gelecek olan tekliflere sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’ye bir darbede Beşiktaş’tan: Sergen Yalçın Sörloth pususunda. Önünde tek engel kaldı - Resim: 5

ÖNLERİNDE TEK NEGEL VAR

İtalyan Marzio’ya göre Juventus bugün Sörloth için resmi girişimde bulunacak. Bu doğrultuda Beşiktaş’ın en büyük engeli İtalya devi oluyor.

Fenerbahçe’ye bir darbede Beşiktaş’tan: Sergen Yalçın Sörloth pususunda. Önünde tek engel kaldı - Resim: 6

Fenerbahçe'nin de oyuncu için yeniden devreye girebileceği konuşuluyor. Ancak Lookman yarışını Atletico'ya kaybeden sarı-lacivertlilerin önceliğinin şu an N'Golo Kante.

Fenerbahçe’ye bir darbede Beşiktaş’tan: Sergen Yalçın Sörloth pususunda. Önünde tek engel kaldı - Resim: 7

Beşiktaş’ın en büyük avantajı ise Avrupa’da transfer döneminin sonlanacak olup Süper Lig’de devam etmesi.

Fenerbahçe’ye bir darbede Beşiktaş’tan: Sergen Yalçın Sörloth pususunda. Önünde tek engel kaldı - Resim: 8

Eğer Sörloth Juventus veya başka bir deve imza atmazsa; siyah-beyazlılar, Atletico Madrid’de "fazlalık" haline gelen Norveçli için pazarlık masası kuracak. Şartları zorlayacak.

