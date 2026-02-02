Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maça güçlü taraftar desteğiyle baskılı başlayan Kocaelispor, ilk dakikalarda Fenerbahçe kalesini üst üste ataklarla tehdit etti.

ASENSIO FENERBAHÇE'Yİ İLK YARININ SONUNDA ÖNE GEÇİRDİ

Uzun bir süre iki takım arasında basit top kayıplarıyla birlikte ikili mücadelelerin öne çıktığı mücadelede ilk yarının son dakikalarında Marco Asensio harika bir golle eşitliği bozdu. Fenerbahçe Asensio’nun 45’te attığı golle devreye 1-0 önde girdi.

KOCAELİSPOR ÖNCE EDERSON SONRA DİREĞE TAKILDI

Kocaelispor ikinci yarıya da istekli başladı ve üst üste girdiği gol pozisyonlarında önce Ederson’a ardından da direğe takıldı.

NENE'NİN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ

Baskılı oyundan gol çıkaramayan ev sahibi ekip bir kez daha Fenerbahçe tarafından hızlı hücumla cezalandırıldı ve Semedo’nun asistinde oyuna sonradan giren Nene 75’te farkı ikiye çıkardı.

Zorlu deplasmandan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 46’ya yükseltti.

FENERBAHÇE'DEN 20 YIL SONRA BİR İLK

Kocaelispor galibiyetiyle birlikte namağlup serisine devam eden Fenerbahçe ligde ilk 20 maçta yenilgi yaşamayarak 20 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı. Sarı-lacivertliler son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Can, Petkovic, Rivas

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Ooesterwolde, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Alvarez, Musaba, Asensio, Talisca, En-Nesyri

KOCAELİSPOR 0-2 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Alper Akarsu'nun ilk düdüğüyle Kocaelispor-Fenerbahçe maçı başladı.

PETKOVIC'İN KAFA VURUŞUNDA TOP EDERSON'DA KALDI

2' Maça taraftarının güçlü desteğiyle tempolu başlayan Kocaelispor ilk pozisyona giren taraf oldu. Bruno Petkovic'in kafa vuruşunda top kaleci Ederson'da kaldı.

FENERBAHÇE DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI

5' Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Asensio'nun ortasında ceza sahası içerisinde Talisca kafayı vurdu. Ancak top kaleci Gökhan'da kaldı.

KOCAELİSPOR RIVAS İLE GOLE YAKLAŞTI

8' Kocaelispor tehlikeli geldi. Petkovic'in ceza sahası içerisinde çıkardığı topa kaleyi çaprazdan gören pozisyonda gelişine vuran Rivas isabeti bulamadı.

FENERBAHÇE KALESİNDE TEHLİKELİ POZİSYON

15' Sağ kanatta topla buluşan Can Keleş solune çekip ceza sahası içerisine orta şut karışımı bir top gönderdi. Kimsenin dokunamadığı top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

ASENSIO MÜTHİŞ BİR GOLLE FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

45' Marco Asensio'nun uzaktan sert şutunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

İLK YARI SONUCU: KOCAELİSPOR 0-1 FENERBAHÇE

EDERSON PETKOVIC'E GOL İZNİ VERMEDİ

56' Kocaelispor'un tehlikeli atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Petkovic'in sert şutunda Ederson son anda direk dibine uzanarak gole izin vermedi.

KOCAELİSPOR DİREĞE TAKILDI

59' Ahmet Oğuz'un kornerden ortasında ön direkte Show kafayı vurdu. Top üst direkten döndü.

FENERBAHÇE FARKI NENE İLE İKİYE ÇIKARDI

75' Oyuna sonradan giren Nene, Semedo'nun kale önüne çevirdiği topu tek vuruşla ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.