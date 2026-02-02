Yeniçağ Gazetesi
02 Şubat 2026 Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda joker krizi: Seyirciler ipten aldı… Oktay Kaynarca'yı bile şaşırttı…

Kim Milyoner Olmak İster'de Timuçin Sındırgılıoğlu, ikinci soruda seyirci jokerine sığındı. Seyircilerin yüzde 90'ı "akıl dişi" dedi, yarışmacı kurtuldu ve 50 bin TL kazanarak ayrıldı. İzleyicileri şaşırtan anlar...

ATV'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Programda sergilenen dikkat çekici performanslar büyük ilgi gördü.

Yarışmacı Timuçin Sındırgılıoğlu, ilk soruda zorlanmadan ilerledi.

Kendisine yöneltilen "Sulu bir şeyi ya da içeceği ara vermeden içmek, hangi sözle ifade edilir?" sorusuna "C- Bir dikişte" yanıtını vererek ikinci soruya geçti.

Ancak ikinci soru yarışmacıyı hazırlıksız yakaladı: "Hangisi 'yirmi yaş dişi' için kullanılan ifadelerden biridir?" sorusuyla karşılaştı.

Timuçin Sındırgılıoğlu, "Cevabı bilmiyorum" diyerek seyirci jokerini kullanma kararı aldı ve bu tercih salonda şaşkınlık yarattı.

Seyircilerin oylaması sonucu yüzde 90'ı "A- Akıl dişi" seçeneğini işaretledi.

Yarışmacı da seyircilerin çoğunluğuna güvenerek "A- Akıl dişi" yanıtını verdi ve doğru cevabın ardından bir üst seviyeye yükseldi.Timuçin Sındırgılıoğlu, sonraki soruları da başarıyla cevaplayarak ikinci baraja kadar ilerledi.

Yarışmayı 50 bin TL ödülle tamamlayarak veda etti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER

Kim Milyoner Olmak İster programı, dünyanın en popüler bilgi yarışması formatı olan Who Wants to Be a Millionaire?'ın Türkiye uyarlamasıdır. ATV kanalında yayınlanan bu reyting rekortmeni program, genel kültür soruları üzerinden yarışmacılara büyük ödüller kazandırma hedefiyle izleyicileri ekran başına kilitlemektedir.

Yarışma 2 Ağustos 2011 tarihinde başladı ve günümüze kadar devam etmektedir. ATV İç Yapımlar tarafından üretilen program, toplam 13 sorudan oluşur. Sorular çoktan seçmelidir ve her doğru cevapta ödül miktarı katlanarak artar.

Baraj soruları şunlardır:

2. soru: 5.000 TL (garanti para)

7. soru: 50.000 TL (ikinci garanti barajı)

Tüm soruları (13. soru) doğru yanıtlayan yarışmacı 5.000.000 TL büyük ödülü kazanır. Yarışmacılara yardımcı olmak için çeşitli jokerler (yardım hakları) bulunur: seyirci jokerı, telefon jokerı, yarı yarıya, çift cevap hakkı ve soru değiştirme gibi seçenekler zaman içinde eklenmiştir.

Programın sunucuları yıllar içinde değişmiştir:

• Kenan Işık (2011-2014)

• Selçuk Yöntem (2014-2017)

• Murat Yıldırım (2017-2019)

• Kenan İmirzalıoğlu (2019-2024)

• Günümüzde Oktay Kaynarca sunmaktadır (2024'ten itibaren).

Yayın genellikle Pazar akşamları saat 20.00'de (bazen ek günlerde de) ATV'de izleyiciyle buluşur. Başvurular ATV'nin resmi sitesi üzerinden online olarak yapılmakta ve mülakatla yarışmacılar seçilmektedir.

Türkiye'de uzun yıllardır en sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışmalarından biri olarak kabul edilen Kim Milyoner Olmak İster, heyecanlı anlar, dramatik joker kullanımları ve büyük ödüllerle hafızalarda yer etmiştir.

