Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

TEDESCO YOKLUĞUNU ARADIKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Domenico Tedesco son oynanan FCSB maçında eksikliğini yaşadıklarını ifade ettiği kesici orta saha oyuncularından Edson Alvarez'e Kocaelispor maçında ilk 11'de görev verdi.

Tedesco'nun Edson Alvarez için ne demişti?

"Kesici altı numara Edson Alvarez olduğunda Fenerbahçe farklı, olmadığında farklı. Milan Skriniar olduğunda farklı, olmadığında farklı.Kesici altı numara Edson Alvarez olduğunda Fenerbahçe farklı, olmadığında farklı. Milan Skriniar olduğunda farklı, olmadığında farklı. Geldiğimde kesici altı numaraya ihtiyaç olduğunu hissettim, onsuz 17 maç oynadık. İsmail Yüksek iyi oyuncu ama özellikleri başka."

EDSON ALVAREZ 10 MAÇ SONRA İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay takımdan ayrı kalan ve bazı maçlarda kısıtlı süreler bulan Edson Alvarez 10 maç sonra ilk kez 11'de başlayacak.

ALANYASPOR VE ASTON VİLLA MAÇLARINDA SÜRE ALDI

Son olarak Fenerbahçe'nin 15 Aralık'ta Konyaspor'u 4-0 yendiği mücadelede ilk 11'de maça başlayan Edson Alvarez, o tarihten itibaren sarı lacivertli ekibin Süper Lig, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere oynadığı toplam 10 maçta yalnızca ligde Alanyaspor, Avrupa'da Aston Villa karşısında süre aldı. Tecrübeli orta saha bu maçlarda da toplam 17 dakika sahada kaldı.