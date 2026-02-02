Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u sahasında ağırladı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 4-0’lık ezici bir skorla galibiyeti aldı. Maçın ardından ise eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’dan hakemle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
Ahmet Çakar’dan Galatasaray galibiyeti sonrası çarpıcı yorum: ‘Böyle hakem seyretmedim’
Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Kayserispor’u ağırlayan Galatasaray, 4-0’lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’dan hakemle ilgili çarpıcı bir yorum geldi. İşte Ahmet Çakar’ın dikkat çeken hakem yorumu…Derleyen: Furkan Çelik
‘GALATASARAY’IN SON YILLARDAKİ EN RAHAT MAÇIYDI’
Galatasaray’ın rahat bir şekilde galibiyeti aldığını ifade eden Ahmet Çakar, “G.Saray, son yılların en rahat maçlarından birini oynadı. Tempo yönünden, coşku yönünden, kaybedilen topu çok çabuk kazanma yönünden çok olumlu sinyaller verdi. Üstelik Noa Lang ve Asprilla gibi yeni transferleri de izleme imkânımız oldu.” dedi.
Maçın dikkat çeken pozisyonlarını yorumlayan Çakar, “İlk yarıya bakıyoruz, ligin son maçı olsa belki de bugün Türkiye'de yer yerinden oynuyordu, Kayseri bilerek, isteyerek goller yedi diye… Tabii ki öyle değil. Yunus, iyi bir orta yaptı, top auta giderken Kayserili Opoku ters bir vuruşla kendi kalesine attı.
Ardından 50 yıldır görmediğim bir pozisyon gördüm. Yine Kayserili defans oyuncusu kendisine atılan pası, bacağının arasından geçirip topukla kaleciye vermek istedi, top kısa düştü, Osimhen yetişti ve penaltıyı kazandı. G.Saray, ilk yarıda zaten maçı bitirmişti. İkinci yarıda da maç mutlak G.Saray'ın kontrolündeydi.
Ve sahanın en iyilerinden olan Sara, 3. golü atıp G.Saray'ın şovuna devam etti. Sonuçta G.Saray'a baktığımızda kadro kalitesi, temposu, hızlı oynayabilme yeteneği yönünden Türkiye'nin en iyi takımı.” sözlerini sarf etti.
Maçın hakemi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çakar, son dönemde izlediği en iyi hakem performansı olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:
“Uzun yıllardır Türkiye'de böyle yetenekli hakem seyretmedim: Adnan Deniz Kayatepe.
Belki Lemina'ya verdiği sarı kartı tartışabiliriz ama altyapısı, objektifliği fevkalade iyi. Hakemlik kumaşı mükemmel.”