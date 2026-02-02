2026’da kontağı çevirmek kaça patlıyor? En çok satan 10 modelin yıllık maliyetleri…

Benzinli modellerde 80 bin TL barajı aşıldı

Küçük ve orta sınıfta benzinli otomobillerin yıllık toplam yürütme maliyeti 80 bin TL'yi geçiyor. Daha üst sınıflarda bu rakam 100 bin TL'yi rahatlıkla aşıyor. Türkiye'nin en çok satan modeli Renault Clio için 2026 gideri 89 bin TL'ye ulaşıyor. Fiat Egea Sedan 83 bin TL, Renault Megane ile Toyota Corolla (1.5 litre benzinli) ise 102 bin TL civarında seyrediyor.