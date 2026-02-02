İstanbul’da yaşayan, 35 yaşlarında, 1-3 yaşındaki aracıyla yılda 15 bin kilometre yol yapan ve trafik sigortasında 6. basamakta bulunan bir sürücü için minimum yıllık giderler hesaplandı. MTV, kasko, trafik sigortası, bakım ile yakıt/enerji masrafları dikkate alındı. Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, Elektrikli modellerde şarjın yarısı evden, yarısı hızlı istasyonlardan yapılıyor varsayımı kullanıldı. Veriler SigortaAcentesi.com ve Garantili Oto Servis'ten alındı.
2026’da kontağı çevirmek kaça patlıyor? En çok satan 10 modelin yıllık maliyetleri…
2026 yılında Türkiye'de bir otomobili yolda tutmanın maliyeti hızla artmaya devam ediyor. Küçük ve orta sınıf benzinli modellerde yıllık giderler 80 bin TL'yi aşarken, elektrikli araçlar avantajını koruyor. Peki, 2026’da kontağı çevirmek kaça patlıyor? En çok satan 10 modelin yıllık maliyetleri…
Benzinli modellerde 80 bin TL barajı aşıldı
Küçük ve orta sınıfta benzinli otomobillerin yıllık toplam yürütme maliyeti 80 bin TL'yi geçiyor. Daha üst sınıflarda bu rakam 100 bin TL'yi rahatlıkla aşıyor. Türkiye'nin en çok satan modeli Renault Clio için 2026 gideri 89 bin TL'ye ulaşıyor. Fiat Egea Sedan 83 bin TL, Renault Megane ile Toyota Corolla (1.5 litre benzinli) ise 102 bin TL civarında seyrediyor.
Elektrikliler hâlâ en avantajlı seçenek
Elektrikli otomobillerde enerji gideri düşük kalırken, yüksek MTV ve kasko primleri toplamı yükseltiyor. Yine de en düşük maliyetler elektrikli modellerde görülüyor. Yüzde 50 ev şarjı senaryosunda Tesla Model Y'nin yıllık gideri yaklaşık 69 bin 945 TL, yerli Togg T10X'in ise 76 bin TL civarında kalıyor. Tamamen evden şarj edildiğinde bu rakamlar 55-60 bin TL'ye kadar inebiliyor.
Hibritlerde şarj alışkanlığı belirleyici
Tam hibrit ve plug-in hibrit modeller yakıt tasarrufu sağlasa da MTV ile kasko farkı avantajı sınırlıyor. Toyota C-HR Hybrid'in yıllık maliyeti 103 bin TL'yi aşarken, BYD Seal U DM-i 90 bin 793 TL'ye ulaşıyor. Ancak plug-in hibrit BYD Seal U DM-i sürekli şarj edilirse yakıt gideri 8 bin TL'ye düşüp toplam maliyet 64 bin TL'nin altına inebiliyor.
Maliyetleri düşürmek için öneriler
Bakımları TSE belgeli özel servislerde yaptırmak giderleri yüzde 30-40 azaltabiliyor ve garanti bozulmuyor.
Kasko ile trafikte hasarsızlık indirimi ve birden fazla teklif almak primleri ciddi düşürüyor.
Elektrikli araçlarda ev/iş yeri şarjı enerji masrafını 10-15 bin TL bandına çekiyor.
Düzenli lastik basıncı kontrolü, sakin sürüş ve hız sabitleyici kullanımı yakıtı yüzde 5-10 azaltabiliyor.
Yetkili servis kampanyaları bakımda yüzde 20'ye varan tasarruf sağlıyor.
Türkiye'de otomobil sahibi olmanın yanı sıra yolda tutma maliyeti de her yıl daha kritik hale geliyor.
En çok satan 10 otomobilin 2026 ortalama yürütme maliyeti:
Renault Clio: 89.359 TL
Renault Megane: 102.235 TL
Fiat Egea Sedan: 83.305 TL
Toyota Corolla: 102.810 TL
Tesla Model Y (Yüzde 50 ev şarjı): 69.945 TL
BYD Seal U DM-i: 90.793 TL
Togg T10X (Yüzde 50 ev şarjı): 76.859 TL
Fiat Egea Cross: 84.805 TL
Toyota C-HR: 103.031 TL
Dacia Sandero Stepway: 87.359 TL