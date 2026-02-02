Yeni renk: Seyhan
Togg, Adana Çukurova’nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan yeni beyaz rengi “Seyhan”ı tanıttı. Şubat ayından itibaren Seyhan rengi, T10X ve T10F modellerinde kullanıcıların tercihine sunulacak.
Togg Seyhan rengiyle geliyor: 750 bin TL’ye sıfır faizli finansman
Togg, şubat ayına özel kampanya kapsamında yeni “Seyhan” renk seçeneğini kullanıcılarla buluştururken, T10X ve T10F modelleri için 750 bin liralık yüzde sıfır faizli kredi desteği sunacağını açıkladı.
Anadolu’dan ilham alan renk ailesi
Seyhan rengiyle birlikte Akdeniz Bölgesi de Togg’un renk paletine eklendi. Marka daha önce Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya, Pamukkale, Urla, Ayder ve Mardin gibi Türkiye’nin farklı bölgelerinden esinlenen renkleri tanıtmıştı.
Şubat ayına özel sıfır faizli kampanya
Togg, şubat ayına özel finansman kampanyası kapsamında bireysel ve kurumsal kullanıcılara 750 bin TL tutarında, yüzde 0 faizli ve 12 ay vadeli kredi imkânı sunacağını açıkladı.
Modeller için alternatif kredi seçenekleri
Kullanıcılar ayrıca T10X V2 modeli için 500 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Daha yüksek tutarlı alımlar için farklı vade ve faiz oranlarıyla alternatif finansman seçenekleri de sunuluyor.
Bireysel ve kurumsal kullanıcıya ayrı paketler
Togg, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için farklı kredi tutarı ve vade seçenekleri oluşturdu. Bu kapsamda uzun vadeli ve değişken faizli finansman paketleriyle daha yüksek bütçeli alımların da önü açıldı.