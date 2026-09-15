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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun koltuğu tehlikeye girdi. İtalyan ekibinde henüz galibiyetle tanışamayan teknik adamın geleceği yönetim tarafından masaya yatırıldı.

Matteo Moretto'nun haberine göre; Bologna yönetimi, Tedesco'nun geleceğini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Gerçekleştirilecek görüşmenin ardından 41 yaşındaki teknik adamla devam edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın netlik kazanması bekleniyor.

4 MAÇTA SADECE 1 PUAN

Tedesco yönetimindeki Bologna, Serie A'da çıktığı ilk 4 karşılaşmanın 3'ünü kaybederken yalnızca 1 puan toplayabildi.

Bologna, sezonun ilk haftasında Lazio'ya, ikinci haftasında ise Atalanta'ya 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Sassuolo ile 2-2 berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, son olarak Napoli deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle döndü.

TORINO MAÇI ÖNCESİ KRİTİK KARAR

Serie A'da henüz galibiyeti bulunmayan Bologna, bir sonraki hafta sahasında Torino ile karşılaşacak.

Ancak İtalyan ekibinin bu mücadeleye Domenico Tedesco yönetiminde çıkıp çıkmayacağı, yönetimin yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak.