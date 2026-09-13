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Geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan Domenico Tedesco, Bologna ile İtalya kariyerine kötü bir başlangıç yaptı.

Serie A'nın 4. haftasında Napoli'ye konuk olan Bologna, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Tedesco yönetimindeki Bologna'nın galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

4 MAÇTA SADECE 1 PUAN

Bologna, Tedesco yönetiminde ligde çıktığı ilk 4 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

İtalyan teknik adamın ekibi Lazio, Atalanta ve Napoli'ye mağlup olurken, tek puanını Sassuolo karşısında aldığı beraberlikle elde etti.

Böylece ilk 4 haftayı 1 puanla geçen Bologna, kötü başlangıcını Napoli deplasmanında da değiştiremedi.

Bologna, Serie A'nın 5. haftasında sahasında Torino'yu konuk edecek.