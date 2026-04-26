Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe teknik direktör Domenico Tedesco dev maç öncesi açıklamalarda bulundu.

TEDESCO: 'ACI ÇEKİP ÜSTESİNDEN GELMELİYİZ'

Tedesco maç öncesi şunları söyledi:

"Aklımız çok temiz ve net olmalı, baştan itibaren. Galatasaray'ın önde baskıyla maça başlayacağını düşünüyorum, buna hazırız. Öncelikle futbol oynamalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Gerektiğinde savunma yapmalı, acı çekip üstesinden gelebilmeliyiz."

'ASENSIO'YU RİSKE ATAMAYIZ'

Asensio'nun maça yedek başlamasıyla ilgili de konuşan Tedesco, "Son günlerde Marco Asensio ile konuştuk. Yetiştirebilmek için çok denedik. Bİraz daha zamana ihtiyacı var. Sağlık ekibiyle, doktorlarla görüşürüm. Aynı zamanda oyuncuyu da dinlerim, bu çok önemli. Asensio'yu riske atamayız, 5-6 ay sakatlanacağı bir riski alamayız. İlk 11'i belirlerken goller atmayı, maçı kazanmayı düşündüm." ifadelerini kullandı.