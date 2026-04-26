Trendyol Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluğun kader maçında karşı karşıya geldi.

DERBİ İLK ANDAN İTİBAREN NEFES KESTİ

Rams Park’ta oynanan derbi ilk dakikadan itibaren nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇME FIRSATINI TALISCA İLE KAÇIRDI

Karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken Fenerbahçe Sidiki Cherif’in ceza sahası içerisinde Davinson ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasıyla henüz maçın başında penaltı kazandı.

13. dakikada penaltıda topun başına geçen Talisca çerçeveyi tutturamadı ve Fenerbahçe zorlu derbide öne geçme fırsatını kullanamadı.

OSIMHEN DEVREYE GİRERKEN PERDEYİ AÇTI

Kaçan penaltı ilk yarının da kırılma anı oldu. Galatasaray oyunda baskısını artırarak kontrolü eline aldı.

Karşılaşmada üst üste penaltı tartışmaları yaşanırken Victor Osimhen 40’ıncı dakikada attığı golle derbide perdeyi açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

PENALTI KARARI VE KIRMIZI KART PEŞ PEŞE GELDİ

Devreye 1-0’lık üstünlükle giren Galatasaray ikinci yarının başında da tempolu oyununu devam ettirdi. Taraftar desteğiyle baskısını her geçen dakika artıran Galatasaray Yunus Akgün’ün Oosterwolde ile mücadelesinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

Maçta ikinci kez beyaz noktayı gösteren Yasin Kol kaleye geçmesi yönünde ikazlarda bulunduğu Ederson’u üst üste uyarılarına rağmen kendisini dinlemediği için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı. Fenerbahçe penaltı öncesi sahada 10 kişi kaldı.

BARIŞ ALPER BEYAZ NOKTADAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın penaltıyı gole çevirmesiyle dev maçta farkı ikiye çıkardı ve rahatladı.

TORREIRA TAKİPÇİLİĞİYLE SKORU BELİRLEDİ

Mücadelede son dakikalara girilirken oyundan atılan Ederson’un yerine kaleye geçen Mert Günok’tan büyük bir hata geldi. 83’üncü dakikada Mert Günok’un elinden kaçırdığı topu Torreira ağlarla buluşturarak skoru 3-0’a getirdi. Bu gol derbinin de skorunu belirledi.

GALATASARAY ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKLAŞTI

Galatasaray evinde ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Fenerbahçe’yi 3-0’lık net skorla yenerek üst üste 4. şampiyonluğu için artık geri sayıma geçti.

GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

GALATASARAY 3-0 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Yasin Kol'un ilk düdüğüyle birlikte Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başladı.

TANSİYON YÜKSELDİ: İKİ SARI KART ÇIKTI

4' Kerem Aktürkoğlu'nun serbest vuruştan ceza sahası içerisine gönderdiği topu Uğurcan Çakır tutarken Oosterwolde'nin müdahalesi sonrası iki oyuncu arasında tansiyon yükseldi. Takım arkadaşlarının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Kalabalığın dağılmasının ardından hakem Yasin Kol, hem Uğurcan'a hem de Oosterwolde'e sarı kart gösterdi.

FENERBAHÇE'DE TALISCA PENALTI KAÇIRDI

13' Gusendouzi'nin derin pasında topla buluşan Sidiki Cherif ceza sahasına girerken Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca penaltıyı kaçırdı.

SALLAI UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

17' Galatasaray atağında topla buluşan Sallai uzaklardan şansını denedi. Ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

SKRINIAR'DAN ÇOK KRİTİK MÜDAHALE

19' Davinson'un ortasında ceza sahası içerisinde bir anlığına boş kalan Osimhen'e doğru gelen topu son anda araya giren Skriniar kafayla kornere uzaklaştırdı ve mutlak gol pozisyonunu önledi.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ, YASİN KOL 'DEVAM' DEDİ

24' Leroy Sane ceza sahası içerisine girerken Dorgeles Nene ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Yasin Kol VAR'ı dinlediğini işaret ederek oyunu durdurdu. Yasin Kol bir süre sonra oyunun taçla devam edeceğini işaret ederek penaltının olmadığına hükmetti. Yaşanan pozisyonda itirazları nedeniyle Archie Brown ve Ederson sarı kart gördü.

OSIMHEN KAFAYI VURDU AMA İSABETİ BULAMADI

36' Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Jakobs'un ortasına Osimhen rakibinin üzerinden yükselerek kafayı vurdu. Zeminden seken top direğin yanından dışarı çıktı.

GALATASARAY İKİNCİ KEZ PENALTI BEKLEDİ

39' Osimhen ceza sahası içerisine girmek isterken Oosterwolde ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Galatasaray bu pozisyonda penaltı bekledi ancak Yasin Kol oyunu devam ettirdi.

GALATASARAY OSIMHEN İLE ÖNE GEÇTİ

40' Galatasaray atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Victor Osimhen Ederson'u mağlup ederek derbide takımını 1-0 öne geçirdi.

TALISCA'NIN SERT ŞUTUNDA TOP AZ FARKLA DIŞARDA

45' Nene'nin şık topuk pasında topu önünde bulan Anderson Talisca ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi düşündü ancak top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 1-0 FENERBAHÇE

GUENDOUZI DAR AÇIDAN KALEYİ YOKLADI

50' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Guendouzi son çizgiye inerek kaleye doğru topu çevirdi. Top Uğurcan'da kaldı.

OSIMHEN OFSAYTA YAKALANDI

54' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topu Osimhen tek vuruşla ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

55' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Lucas Torreira düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol de ofsayta takıldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine Yasin Kol golü iptal etti.

PENALTI KARARINDAN SONRA EDERSON KIRMIZI KART GÖRDÜ

61' Yunus Akgün Oosterwolde'den sıyrılmaya çalışırken ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Yasin Kol tereddütsüz bir şekilde beyaz noktayı gösterdi. Yasin Kol ikazlarını dinlememesi üzerine Ederson'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

67' Penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz ağları havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

MERT GOLE İZİN VERMEDİ

82' Kornerden yapılan ortada Abdülkerim topu kafayla arka direğe aşırttı. Osimhen kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Mert yakın mesafede kurtardı.

TORREIRA MERT GÜNOK'UN HATASINI GOLE ÇEVİRDİ

83' Mert Günok'un elinden kaçırdığı topu fırsatçılığını kullanan Torreira ağlara gönderdi. Galatasaray skoru 3-0'a getirdi.