Konya'nın ulaşım çehresini değiştirecek dev yatırımda vites yükseltildi. Şehrin iki önemli noktası olan Stadyum ile Şehir Hastanesi’ni birbirine bağlayacak yeni tramvay hattında inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Bir şehrimize yeni tramvay hattı geliyor: İstanbul’dan sonra en uzunu olacak
Konya'da ulaşımı şahlandıracak 10,8 milyar liralık Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda inşaat çalışmaları hız kazandı; 21 kilometre uzunluğundaki dev hattın 2026 sonunda hizmete girmesiyle şehrin raylı sistem ağı tam 134 kilometreye ulaşacak.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan hattın, 2026 sonu veya 2027 başında raylarla buluşması hedefleniyor.
Konya’yı raylı sistemde bir üst lige taşıyacak olan proje, tamamlandığında İstanbul dışındaki en büyük hatlardan biri olma özelliğini taşıyacak.
Toplam 21,1 kilometre uzunluğunda tasarlanan devasa güzergâh boyunca tam 21 istasyon yer alacak.
Bu sayede stadyum bölgesinden Şehir Hastanesi’ne kadar kesintisiz ve konforlu bir ulaşım ağı kurulmuş olacak.
Projenin finansal büyüklüğü ve iş birliği modeli de dikkat çekiyor. Toplam yatırım bedeli 10 milyar 870 milyon lira olarak açıklanan hattın inşasında "el birliği" modeli uygulanıyor:
Hattın 10 kilometrelik kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa ediliyor. Geri kalan 11,1 kilometrelik bölüm ise Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor.
Yeni hattın hizmete girmesiyle birlikte Konya'nın toplam raylı sistem ağı 134 kilometreye ulaşacak. Bu büyüme, şehrin trafik yükünü önemli ölçüde hafifletirken, çevre dostu ulaşımın da önünü açacak.