Yeniçağ Gazetesi
26 Nisan 2026 Pazar
Bir büyükşehirde emeklilere 10 bin TL para verilecek: Başvuru süresi uzatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli emeklilere nefes aldıracak 10 bin TL’lik nakdi destek projesi için başvuruları yoğun talep üzerine 4 Mayıs 2026’ya uzattı.

Gülsüm Hülya Sundu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekliler için başlattığı 10 bin TL’lik nakdi destek projesinde başvuru takvimini güncelledi.

Gelen yoğun talebi değerlendiren belediye yönetimi, normal şartlarda sona ermesi beklenen süreci 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar uzattığını duyurdu.

Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçen bu projede, özellikle asgari ücretin altında maaş alarak geçim mücadelesi veren emeklilerin omuzundaki yükün hafifletilmesi hedefleniyor.

Bu önemli destekten yararlanabilmek için adayların 1 Ocak 1960 tarihinden önce doğmuş olması, Kayseri’de ikamet etmesi ve 2026 yılı için belirlenen 28.075 TL’lik asgari ücret sınırının altında bir emekli maaşına sahip olması gerekiyor.

Ayrıca başvuru sahibinin aktif bir işte çalışmaması, üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul, araç veya ticari mülk bulunmaması da temel kriterler arasında yer alıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar ile huzurevlerinde konaklayan vatandaşların kapsam dışında tutulduğu proje, doğrudan dar gelirli emekli hanelerini hedef alıyor.

Ödeme süreci, hak sahiplerine toplamda 10 bin TL olacak şekilde iki eşit taksitle ulaştırılacak. İlk 5 bin TL’lik ödemenin Mayıs 2026’da, ikinci 5 bin TL’lik ödemenin ise Kasım 2026’da yapılması planlanıyor.

Yetkililer, bu ödemelerin düzenli bir maaş olmadığını, dönemsel bir rahatlama sağlamak amacıyla sunulan sosyal bir yardım niteliği taşıdığını özellikle hatırlatıyor.

Başvurular yalnızca belediyenin resmi internet sitesi üzerinden dijital ortamda kabul ediliyor ve şahsen yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmıyor.

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler arasında e-Devlet’ten alınmış güncel emekli maaş belgesi ve başvuru sahibinin şahsi IBAN numarası bulunuyor.

Başvuruların ardından SGK, tapu ve nüfus kayıtları üzerinden titiz bir inceleme süreci başlatılacak ve yardımlar en düşük maaş alanlardan başlanarak ilk etapta 20 bin kişiye ulaştırılacak.

Kaynak: İHA
