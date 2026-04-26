Bankada parası olanlar dikkat: Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 5 banka belli oldu

FAİZLERDE KRİTİK EŞİK
Yüzde 45 ve üzeri faiz verenler önde... Merkez Bankası’nın hamleleri sonrası bankacılık sektöründe likidite yönetimi ön plana çıktı.
FAİZLERDE KRİTİK EŞİK
Yüzde 45 ve üzeri faiz verenler önde... Merkez Bankası’nın hamleleri sonrası bankacılık sektöründe likidite yönetimi ön plana çıktı.
Tasarruf sahipleri, güvenli liman arayışında rotayı en yüksek net faiz getirisini sunan bu kurumlara çevirdi.
Mevduat yatırımcısı için en cazip faiz seçeneklerini sunan bankalar, oranlarını %45 ile %46 bandında yoğunlaştırdı.
500 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?
500 bin TL’lik bir birikimin 32 günlük vade sonunda sağladığı net faiz kazançları, bankaların sunduğu oranlara göre şu şekilde gerçekleşti:
CEPTETEB - Marifetli Hesap
Faiz: %45
Net Getiri: 16.274 TL
Toplam: 516.274 TL
ING BANK - Turuncu Hesap
Faiz: %45
Net Getiri: 16.274 TL
Toplam: 516.274 TL
Odeabank - Oksijen Hesap
Faiz: %45
Net Getiri: 16.274 TL
Toplam: 516.274 TL
ON Plus
Faiz: %45
Net Getiri: 16.274 TL
Toplam: 516.274 TL
Alternatif Bank - VOV Hesap
Faiz: %46
Net Getiri: 16.636 TL
Toplam: 516.636 TL
PİYASALARDA LİKİDİTE YARIŞI SÜRÜYOR
Bankaların sunduğu faiz oranları, özellikle nakit likiditesini korumak isteyen yatırımcılar için kısa vadeli en güçlü kazanç kapılarından biri olmaya devam ediyor. Listenin zirvesinde yer alan Alternatif Bank, %46 faiz oranıyla 500 bin TL’ye aylık 16 bin 636 TL net ek gelir imkanı sağlayarak rakiplerinin bir adım önüne geçti.
Uzmanlar, politika faizindeki sabit seyrin devam etmesi durumunda bankaların mevduat çekme rekabetinin önümüzdeki haftalarda da güncelliğini koruyacağını öngörüyor.