Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen gelişmesi yaşandı. Yıldız golcünün derbide forma giyip giyemeyeceği maç öncesi yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
Osimhen'in kaderi Yasin Kol'a bağlı: Maç saatinde karar verilecek
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen'in durumu merak konusu oldu. Nijeryalı golcünün kolundaki koruma ekipmanı için son kararı maçın hakemi Yasin Kol verecek.
OSIMHEN İÇİN KRİTİK KONTROL
Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavisi süren Victor Osimhen’in derbide özel bir korumayla sahaya çıkması bekleniyor.
Ancak Nijeryalı golcünün kolundaki koruma ekipmanının oyun kurallarına uygun olup olmadığı maç öncesi hakem heyeti tarafından incelenecek.
SON KARAR YASİN KOL’UN
Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, Osimhen’in kolundaki özel korumanın rakip oyuncular için tehlike oluşturup oluşturmadığı değerlendirilecek.
Bu incelemenin ardından son kararı derbinin hakemi Yasin Kol verecek.
ONAY ÇIKMAZSA RİSK VAR
Yasin Kol’un ekipmana onay vermemesi halinde Osimhen’in derbide forma giyme ihtimali tehlikeye girebilir.
Bu nedenle Galatasaray cephesinde gözler maç öncesi yapılacak son kontrole çevrildi.
DERBİ ÖNCESİ GERİLİM ARTTI
Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Osimhen’in durumu, derbi öncesi sarı-kırmızılı camiada yakından takip ediliyor.
Fenerbahçe karşısında kritik rol oynaması beklenen yıldız golcü için karar maç saatine doğru netleşecek.