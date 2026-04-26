Trendyol Süper Lig’in 31’inci haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oluyor.

Rams Park’ta saat 20.00’de başlayacak dev maç öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

GALATASARAY-FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

PUAN DURUMUNDA KRİTİK TABLO

30 hafta sonunda Galatasaray 71 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe ise 67 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler kazanması halinde farkı 1 puana indirecek, Galatasaray ise galibiyetle şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayacak.

İKİ TAKIM DA YARALI GELİYOR

Galatasaray geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği’ni mağlup etti ancak hafta içinde kupada aynı rakibine elendi.

Fenerbahçe ise ligde Rizespor ile berabere kaldı, Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a uzatmalarda veda etti.

İki takım da derbiye moral arayışıyla çıkacak.

TARİHİ REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Ezeli rekabette bugüne kadar oynanan 405 maçta Fenerbahçe 150 galibiyet aldı. Galatasaray 130 kez kazandı, 125 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da sarı-lacivertliler 546’ya 505 üstün durumda.

LİG DERBİLERİNDE DURUM

Süper Lig tarihinde iki ekip 137 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 53, Galatasaray 38 galibiyet aldı. 46 maçta eşitlik bozulmadı.

RAMS PARK’TA DENGE VAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park’ta oynanan son 10 lig derbisinde ev sahibi ekip sadece 1 kez kazandı. Fenerbahçe’nin 3 galibiyeti bulunurken, 6 maç berabere tamamlandı.

HAKEM YASİN KOL

Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci olurken, dördüncü hakem Çağdaş Altay olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray ligde sahasında oynadığı son 33 maçı kaybetmedi.

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanındaki son 4 lig maçında 2 galibiyet aldı. Son iki lig derbisi beraberlikle sona erdi.