Yeniçağ Gazetesi
26 Nisan 2026 Pazar
IBAN üzerinde bunu deneyince hayatının şokunu yaşadı: Ben yandım, siz yanmayın

Antalya’da yaşayan Leyla Deniz, sosyal medyada tanıştığı bir kişiye "bir şey olmaz" diyerek IBAN bilgilerini vermenin bedelini ağır ödüyor. Hesabı üzerinden 600 bin TL’lik vurgun yapılan Deniz, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gülsüm Hülya Sundu
Antalya’da yaşayan 4 çocuk annesi Leyla Deniz, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir yabancıya güvenmenin bedelini özgürlüğüyle ödüyor.

Banka hesap bilgilerini "kullanması için" başkasına veren Deniz, kendini dev bir dolandırıcılık ağının ortasında buldu. Hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen talihsiz kadın, cezaevi izninde halka seslendi.

Olay, 3 yıl önce sosyal medya üzerinden kurulan sıradan bir diyalogla başladı. Leyla Deniz (41), henüz tam olarak tanımadığı bir şahsın "Hesabını bir süreliğine kullanabilir miyim, kötü bir amaç yok" şeklindeki telkinlerine inandı.

2023 Temmuz ayında banka ve IBAN bilgilerini paylaştığı andan itibaren, Deniz’in haberi olmadan hesabı üzerinden tam 600 bin TL'lik bir para trafiği döndürüldü.

Paralar Deniz’in hesabına girip anında başka hesaplara aktarılırken, sosyal medyadaki "arkadaşı" bir anda sırra kadem bastı.

Dolandırılan mağdurların şikayeti üzerine emniyete çağrılan Deniz, paraları kendisinin almadığını savunsa da hukuk duvarına çarptı. Mahkeme, "IBAN senin, sorumluluk senin" diyerek Deniz’i mahkum etti.

Farklı dosyalardan yargılanmaya devam eden Deniz, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"162 bin, 80 bin, 54 bin... Hesabımdan devasa paralar geçmiş. Mağdurlar haklı olarak parasını istiyor ama ben bu paradan tek kuruş görmedim. Durumum olsa hapse girmemek için öderim ama o da yok. Şahıs takma isim kullanmış, numarası iptal, hesabı kapalı. Kimseye ulaşamıyorum, her şey benim üzerime kalıyor."

Aldığı hapis ve adli para cezaları nedeniyle hayatı altüst olan 4 çocuk annesi, şimdi cezaevinden izinli çıktığı günlerde başkalarının aynı tuzağa düşmemesi için çabalıyor.

Deniz’in uyarısı oldukça net:

"Kimse kimseye IBAN'ını, hesap kartını vermesin. Ailenize bile vermeyin! Kimin ne yapacağı belli değil. Ben yandım, benim gibi canı yanan başka kimse olmasın."

Kaynak: İHA
