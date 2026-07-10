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Kaynak: Haber Merkezi

İş dünyasının tanınan isimlerinden İsmet Acar’dan acı haber geldi. Bir süredir hastanede tedavi gören ve geçtiğimiz haftalarda taburcu olduktan sonra evinde istirahate çekilen İsmet Acar’ın bu sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi. Acar’ın vefatı, iş dünyasında, Artvinliler arasında ve Türk-Gürcü toplumunda üzüntüyle karşılandı. Yerel kaynaklar da Acar’ın vefatının Artvin’de derin üzüntü yarattığını duyurdu.

İŞ DÜNYASI VE SİVİL TOPLUMDA İZ BIRAKTI

İsmet Acar, uzun yıllar boyunca Acarlar Şirketler Topluluğu’nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak iş dünyasında yer aldı. Acarlar Şirketler Topluluğu’nun resmi sitesinde, topluluğun 1983 yılında İsmet Acar tarafından kurulduğu ve özellikle inşaat ile gayrimenkul alanındaki çalışmalarıyla büyüdüğü belirtiliyor.

Acar’ın adı, İstanbul Beykoz’daki Acarkent projesiyle de özdeşleşti. Topluluğun yönetim kurulu sayfasında Acarkent’in Beykoz’da 2 milyon 291 bin 280 metrekarelik alanda kurulduğu ve “Türkiye’nin tek parsel üzerinde geliştirilen en büyük yaşam projesi” olarak tanımlandığı ifade ediliyor.

TÜRK-GÜRCÜ TOPLUMUNUN ÖNEMLİ İSİMLERİNDENDİ

İsmet Acar, iş insanı kimliğinin yanı sıra Türk-Gürcü toplumuna yönelik çalışmalarıyla da biliniyordu. Türk-Gürcü Eğitim Vakfı’nda uzun yıllar aktif rol alan Acar, 2014 yılında yaptığı bir konuşmada yalnızca iş insanı olmadığını, aynı zamanda Türk-Gürcü Eğitim Vakfı’nın da başkanı olduğunu ifade etmişti.

Vakfın 2026’daki yeni dönem toplantısına ilişkin haberde de İsmet Acar’ın “Vakfın Onursal Başkanı” sıfatıyla yer aldığı belirtilmişti.

HAYIRSEVERLİĞİYLE TANINDI

İsmet Acar, sosyal sorumluluk ve bağış çalışmalarıyla da kamuoyunda bilinen bir isimdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı, Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar’ın İstanbul Beykoz’daki Acarkent Acar Verde bloklarından 12 daire bağışladığını duyurmuş; bağışın şehit aileleri, gaziler ve maluller için destek sağlayacağını açıklamıştı.

Vakfın açıklamasında Acar’ın iş insanı kimliğinin yanı sıra eğitime ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği katkılara da dikkat çekilmişti.

İSMET ACAR KİMDİR?

İsmet Acar, 1 Nisan 1946’da Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünde dünyaya geldi. Lise eğitimini Artvin Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1 Mayıs 1965’te İstanbul’da Bayındırlık Müdürlüğü bünyesindeki Köy Yolları bölümünde işçi statüsünde çalışma hayatına başladı.

Acar, Işık Mühendislik Yüksek Okulu’nun gece inşaat mühendisliği bölümüne devam etti. Daha sonra YSE teşkilatında görev aldı ve 1967’de YSE-İŞ Sendikası İstanbul Şubesi’nde sekreter olarak sendikacılık hayatına başladı. Sendikal yaşamında YOL-İŞ Federasyonu Genel Sekreterliği ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 1983 yılında sendikal görevlerinden ayrılarak iş dünyasına adım attı.

1983’te temellerini attığı Acarlar Şirketler Topluluğu ile başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere farklı alanlarda faaliyet yürüttü. Acarlar Mahallesi ve Acarkent projesiyle Beykoz’un gelişiminde iz bırakan isimlerden biri oldu.

İsmet Acar, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra eğitim, kültür, sosyal dayanışma ve Türk-Gürcü toplumuna yönelik çalışmalarıyla da anıldı.