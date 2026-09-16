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2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım'da gözler UEFA Uluslar Ligi'nde başlayacak yeni döneme çevrildi.

MONTELLA FORVETSİZ SİSTEMDEN VAZGEÇİYOR

Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak olması Montella'nın Fransa, İtalya ve Belçika karşısında oynanacak zorlu karşılaşmalar öncesi planlarını olumsuz etkiledi.

İtalyan teknik adamın bu gelişmelerle birlikte Dünya Kupası sonrası kuracağı yeni ilk 11 daha da merak konusu oldu.

Dünya Kupası'nda santrfor bölgesinde yaşanan sorunların ardından İtalyan teknik adamın forvetsiz oyun tercihinden vazgeçmesi ve ileri uçta doğal bir santrfora görev vermesi bekleniyor.

Bu noktada öne çıkan isim ise yeniden eski takımı Getafe'nin formasını giyen Enes Ünal oldu.

GETAFE'DE FORMUNU BULDU

Bournemouth'tan Getafe'ye dönen 29 yaşındaki golcü, İspanya'da yeniden düzenli forma şansı bulmaya başladı.

Bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandıran Enes Ünal'ın yakaladığı form grafiği Montella'nın oyun tercihini de etkileyecek.

YAKLAŞIK 2 YIL SONRA MİLLİ FORMAYA

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir A Milli Takım'dan uzak kalan tecrübeli santrfor, milli formayı son olarak yaklaşık 2 yıl önce UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan ve 0-0 sona eren Galler karşılaşmasında giymişti.

Bournemouth döneminde yaşadığı sakatlıkların yanı sıra yeterli süre bulamaması da Enes Ünal'ın Montella'nın aday kadrolarından uzak kalmasına neden olmuştu.

Getafe ile yeniden ritim yakalayan milli futbolcunun, Fransa, İtalya ve Belçika karşılaşmalarıyla birlikte A Milli Takım'a dönmesi ve Montella'nın santrfordaki bir numaralı tercihi olması bekleniyor.

A Milli Takım'ın maç programı şöyle:

25 Eylül 2026 Cuma (21.45): Türkiye - Fransa (Kocaeli Stadyumu)

28 Eylül 2026 Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya (Bursa Atatürk Spor Kompleksi)

2 Ekim 2026 Cuma (21.45): Belçika - Türkiye (Maurice Dufrasne Stadyumu, Liege)

5 Ekim 2026 Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye (Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna)