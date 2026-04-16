Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, küresel ekonomi ve enflasyon görünümüne ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Batı Asya'daki jeopolitik gelişmelerin ekonomik etkilerine dikkat çeken Karahan, enflasyonla mücadelede "veri odaklı ve temkinli" duruşun kararlılıkla süreceğini vurguladı.

"ARZ ŞOKU VE İKİNCİL ETKİLER TAKİP EDİLİYOR"

Washington DC’de düzenlenen "Global Outlook Forum: Deglobalization and Fragmentation" panelinde konuşan Hatice Karahan, son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin temelinde arz yönlü şokların yattığını belirtti. Enflasyonun kalıcılığına dair temel ayrımın önemine vurgu yapan Karahan şunları kaydetti:

"Gelişmeler geçici ve nisbi fiyat değişikliklerine mi yoksa daha kalıcı ve genele yayılan bir enflasyona mı sebep olacak? Bunun ayrımını yapabilmek merkez bankaları için kritik. Bu noktada ücretler ve beklentiler üzerindeki ikincil etkilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini yakından izlemeye devam edeceğiz."

PROAKTİF POLİTİKA İLE RİSK YÖNETİMİ

Para politikasında beklenti ve kur kanalının önemine değinen Karahan, TCMB'nin Batı Asya kaynaklı şokların ekonomiye yayılma etkilerini sınırlamak amacıyla proaktif bir politika izlediğini belirtti. Bankanın, belirsizlik dönemlerinde piyasa istikrarını korumak için attığı adımların önemine işaret etti.

"SIKI PARASAL DURUŞ VE BEKLENTİLERİ ÇIPALAMA"

Enflasyon üzerindeki baskının Batı Asya'daki savaşın süresine bağlı olduğunun altını çizen Karahan, TCMB'nin izleyeceği stratejiyi şu sözlerle özetledi:

"Bu süreçte temkinli ve veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz. Sıkı parasal duruşa ilişkin aldığımız son kararlar, özellikle enflasyon beklentilerini çıpalamaya dair verdiğimiz iletişim mesajları açısından büyük önem taşıyor."