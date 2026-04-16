16 Nisan 2026 Perşembe
Erdoğan ilk neşteri o isimlere vuracak: AK Parti'de 'seçim' revizyonu

AK Parti, teşkilat yapısında kapsamlı bir değişime gidiyor. Seçim olmadığı dönemlerde seçmenden uzaklaşan parti, yeniden halka temas edebilecek bir yapılanmaya giriyor

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
AK Parti'de il ve ilçe başkanlıklarında performans, saha çalışmaları ve seçmenle temas düzeyi gibi kriterlere göre değerlendirme yapılırken, değişim sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan raporlar doğrultusunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.

AK Parti, mental olarak seçim hazırlığına başladı. İlk neşter seçmenden uzaklaşan il ve ilçe başkanlarına vurulacak. Değişimin isimlerle sınırlı kalmayacağı, teşkilat yapısında daha derin ve köklü bir dönüşüm hedeflendiği ifade ediliyor.

Son yerel seçimlerdeki mağlubiyetin ardından sahadaki performans ve seçmenle kurulan temas düzeyi sürecin ana faktörü olurken, parti kaynakları, “yeni dönem” vurgusunun altını çiziyor ve sahada karşılığı olmayan isimlerin detaylı analizlerle raporlandığını bildiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın raporlar doğrultusunda değişim yönünde kanaat oluşturması halinde, ilgili il ve ilçeler için yeni başkan arayışı başlatılacak.

Geçen yıl şubat ayındaki 8. Olağan Kongre’de göreve gelen yeni yönetimde henüz 1 yıl bile dolmamışken 8 il başkanlığında değişim yaşandı.

Öte yandan, Teşkilat Başkanlığı’nın, il ve ilçe teşkilatlarına verdiği yeni üye kazanımı talimatı doğrultusunda çalışmalar da yakından izleniyor.

Koordinatörler ve bölge başkanları tarafından hazırlanan raporlar düzenli olarak merkeze iletiliyor. Partiden üyeliğini sonlandıran isimler tek tek aranarak gerekçeleri öğreniliyor.

Çözüm üretilebilecek sorunlar giderilirken, çözülemeyen başlıklar ise doğrudan il ve ilçe başkanlarının performans değerlendirmelerine yansıtılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
