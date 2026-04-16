UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. İlk 50’de ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı. İşte ilk 50…
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürerken, oynanan karşılaşmaların ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Güncellenen listede ilk 50’de yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni sıralamadaki yerleri de netleşti.İbrahim Doğanoğlu
1- Real Madrid – 144.500 puan
2- Bayern Münih – 143.000 puan
3- Liverpool – 130.000 puan
4- Inter – 127.000 puan
5- PSG – 126.500 puan
6- Manchester City – 125.500 puan
7- Barcelona – 113.250 puan
8- Arsenal – 111.000 puan
9- Bayer Leverkusen – 105.000 puan
10- Atletico Madrid – 103.750 puan
11- Borussia Dortmund – 100.750 puan
12- Chelsea – 99.250 puan
13- Roma – 97.750 puan
14- Benfica – 90.000 puan
15- Atalanta – 84.000 puan
16- Eintracht Frankfurt – 83.000 puan
17- Sporting CP – 83.000 puan
18- Tottenham – 82.000 puan
19- Porto – 80.750 puan
20- Manchester United – 76.500 puan
21- Club Brugge – 75.250 puan
22- Aston Villa – 75.000 puan
23- Fiorentina – 74.250 puan
24- Real Betis – 74.000 puan
25- Juventus – 72.250 puan
26- PSV – 71.250 puan
27- Feyenoord – 71.000 puan
28- West Ham – 69.000 puan
29- Lille – 68.750 puan
30- Milan – 66.000 puan
31- Lyon – 65.750 puan
32- Bodo/Glimt – 64.000 puan
33- Napoli – 63.000 puan
34- Olympiakos – 62.250 puan
35- AZ Alkmaar – 61.875 puan
36- Leipzig – 61.000 puan
37- Rangers – 59.250 puan
38- Lazio – 59.000 puan
39- Villarreal – 59.000 puan
40- Braga – 58.750 puan
41- Ajax – 58.250 puan
42- FENERBAHÇE – 57.750 puan
43- Sociedad – 57.000 puan
44- Monaco – 56.000 puan
45- Shakhtar – 54.750 puan
46- Kopenhag – 54.375 puan
47- Marsilya – 54.000 puan
48- GALATASARAY– 53.500 puan
49- Freiburg – 50.500 puan
50- Viktoria Plzen – 50.500 puan