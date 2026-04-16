Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin KFE ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini paylaştı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla

hesaplanan Konut Fiyat Endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 219,7 seviyesine artırdı.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,4

oranında azaldığı belirtildi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık KFE değişimleri incelendiğinde, Mart döneminde en yüksek yıllık yükseliş yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir,

Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde olduğu belirtildi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ (YKKE) MARTTA 2,0 ORANINDA ARTTI

Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre

nominal olarak yüzde 34,4, reel olarak ise yüzde 2,7 oranında yükseldi.

YKKE, söz konusu dönemde aylık bazda İstanbul 2,2 Ankara 2,4 ve İzmir’de 3,6 oranlarında artış göstermiştir. Yıllık değişim oranları ise İstanbul 39,4 Ankara 37,7 ve İzmir’de 35,0 olarak gerçekleşti.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık YKKE değişimleri incelendiğinde, mart ayında en yüksek yıllık artış yüzde 40,5 ile Erzurum bölgesinde en düşük yıllık artış ise yüzde 25,7 ile Hatay ,Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.