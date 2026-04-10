2025 yılı sonu itibarıyla TCMB’nin aktif büyüklüğü 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira olarak gerçekleşti. Bu veri, Banka’nın bilanço büyüklüğünün oldukça yüksek seviyelere ulaştığını gösterdi.

ALTIN MEVCUDU 4,8 TRİLYON LİRA OLDU

Aynı dönemde TCMB’nin altın varlıkları da önemli bir büyüklüğe erişti. Bankanın altın mevcudu 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 lira olarak kaydedildi. Bu kalem, rezerv yapısında altının güçlü konumunu koruduğunu ortaya koydu.

İHTİYAT AKÇESİ SINIRLI KALDI

Verilere göre, 2025 yılı sonunda TCMB’nin ihtiyat akçesi 334 milyon 168 bin 579 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar, bilanço içindeki diğer kalemlere kıyasla sınırlı bir büyüklükte kaldı.

2025’TE 1 TRİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ZARAR

TCMB’nin 2025 yılı faaliyet sonucu ise zarar olarak açıklandı. Banka, söz konusu dönemde 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira zarar etti. Bu sonuç, son dönemde merkez bankalarının finansal performansına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

FED VE ECB DE ZARAR AÇIKLADI

Sadece TCMB değil, diğer büyük merkez bankaları da benzer şekilde zarar açıkladı.

Federal Reserve (Fed), 2025 yılında 18,7 milyar dolar faaliyet zararı bildirerek üst üste üçüncü yıl zarar açıkladı. Banka, 2023’te 114,3 milyar dolar, 2024’te ise 77,6 milyar dolar zarar etmişti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise 2025 yılını 1 milyar 254 milyon avro zararla kapattı. ECB’nin zararı 2024’te 7,944 milyar avro, 2023’te ise 1,27 milyar avro olarak gerçekleşmişti.

KÜRESEL MERKEZ BANKALARINDA ZARAR EĞİLİMİ

Açıklanan veriler, küresel ölçekte merkez bankalarının son yıllarda zarar yazdığına işaret ediyor. TCMB’nin bilançosu da bu genel eğilimin Türkiye’deki yansıması olarak değerlendiriliyor.