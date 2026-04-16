Haaland'dan Arda Güler paylaşımı: Ne kadar özel olduğunu böyle vurguladı

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nda Bayern Münih'e deplasmanda 4-3 mağlup olduğu maçta Arda Güler rüzgarı esti.
Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nden elense de milli yıldız büyüleyici performansıyla adından söz ettirdi.
Karşılaşmanın başlama vuruşundan yalnızca 35 saniye sonra tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in hatasını değerlendirerek tarihi bir gole imza atan Arda Güler Real Madrid'i de öne geçirmişti.
Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünde tarihe adını yazdıran milli yıldız, Devler Ligi'nin tarihsel süreçte en başarılı takımı olan Real Madrid'in bu turnuvadaki en erken golünün sahibi oldu.
Bu gol ayrıca Alman devi Bayern Münih'in de Şampiyonlar Ligi'nde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Arda Güler'in Bayern Münih karşısındaki performansı bununla sınırlı kalmadı. Neuer ile 29. dakikada bir kez daha karşı karşıya gelen genç yetenek, frikikten attığı muazzam golle de futbolseverlerin beğenisini topladı. Neuer'in tüm çabasına rağmen çıkaramadığı topu soğukkanlı bir şekilde ağlarla buluşturan Arda Güler karşılaşmada ikinci kez Real Madrid'i öne geçirmeyi başardı.
Ne var ki, sahada sürekli olarak sorumluluk alan ve kazanmak için varını yoğunu ortaya koyan Arda Güler'in tüm bu çabası sonuçsuz kaldı. Camavinga'nın gördüğü kırmızı kart sonrası Real Madrid son dakikalara 3-2 önde girdiği mücadeleyi 4-3 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
İspanyol devinin turnuvaya veda etmesinin ardından futbol dünyasının maça dair en çok konuştuğu konuların başında Arda Güler'in herkesi büyüleyen performansı geldi.
Arda Güler ile ilgili yapılan yorumlarda ne kadar özel bir yetenek olduğu vurgulanırken bu değerlendirmeler arasında en dikkat çekeni ise Erling Haaland'ın yaptığı paylaşım oldu.
Manchester City'nin Norveçli golcüsü bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiği Arda Güler ile duran top eşleşmesi sebebiyle gündem olmuştu.
İkilinin daha önce de benzer bir şekilde gündeme gelmesi ve sosyal medyada aralarında geçen eğlenceli diyaloglar sayesinde aralarında özel bir dostluk bağı oluştu.
Bu nedenle Haaland'ın Arda Güler paylaşımı yapması da kimseyi şaşırtmadı. Yine de yıldız oyuncunun sözleri büyük beğeni topladı.
Halaand Bayern Münih maçında Arda Güler'in gol sonrası verdiği bir pozu paylaşarak, "Bu an için doğmak..." ifadelerini kullandı.
Haaland'ın bu paylaşımı, Arda Güler'in ne kadar özel bir yetenek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.