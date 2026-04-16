IBAN dolandırıcıları, iyi niyetinizi kullanarak sizi kendilerine suç ortağı yapıyor.
Dolandırıcıların yeni taktiklerine dikkat: İyi niyetinizin kurbanı olabilirsiniz
Suç şebekelerinin vatandaşları dolandırmak için yeni taktik geliştirdikleri ortaya çıktı. Her şey sizin hesabınıza sözde yanlışlıkla para göndermeleriyle başlıyor ve sizin iyi niyetinizi kullanarak dolandırıyorlar. Nasıl mı? İşte detaylar...Derleyen: Sinan Başhan
Banka hesabınıza tanımadığınız bir kişiden para gelirse kesinlikle geri göndermeyin.
Ali Tekin'in aktardığına göre, dolandırıcılar vatandaşları şu şekilde tuzağa çekiyor:
Bir gün hesabınıza tanımadığınız birinden para gelir.
Bir süre sonra biri sizi arayıp, "Yanlışlıkla gönderdim
şu IBAN’a geri yollar mısınız?” der.
İyi niyetle gönderirseniz büyük bir hataya düşebilirsiniz.
Dolandırıcılar bu yöntemle; başkalarını dolandırır, parayı sizin hesabınıza gönderir, sizden başka IBAN’a göndermenizi ister ve böylece izlerini gizlerler.
Siz parayı gönderdiğinizde, para sizin hesabınızdan çıkmış görünür ve dolandırıcılık soruşturmasına dahil olabilirsiniz.
Yani dolandırıcı değilken bile şüpheli duruma düşebilirsiniz.
TANIMADIĞINIZ PARAYI ASLA BAŞKA BİR IBAN!A GÖNDERMEYİ
Hesabınıza tanımadığınız para gelirse; parayı kullanmayın, gönderen kişiye para yollamayın ve bankanıza durumu bildirin.
Bankalar bu durumda, karşı banka ile iletişime geçer
resmî iade süreci başlatır. Yani parayı siz değil banka iade eder.