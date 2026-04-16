Yeniçağ Gazetesi
16 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Gelecek kaygısı tercihleri değiştirdi: Gençler bu 3 mesleğe yöneldi

Artan yaşam maliyetleri, uzun eğitim süreci ve düşük başlangıç maaşları gençlerin kariyer planlarını değiştirdi. Daha hızlı kazanç, erken iş fırsatı ve yüksek gelir sunan alanlar, yeni neslin en çok yöneldiği seçenekler arasında öne çıktı.

Haberi Paylaş
Gençlerin Tercihi Değişti
Bir dönem üniversite diploması başarı ve güvenli gelecek anlamına gelirken, bugün birçok genç ekonomik şartlar nedeniyle daha hızlı gelir sağlayan alanlara yöneliyor. Özellikle yüksek yaşam maliyetleri, kariyer planlarını tamamen değiştirmiş durumda.

1 10
Uzun Eğitim Yerine Hızlı Kazanç
Yıllarca eğitim alıp düşük maaşla işe başlamak yerine, kısa sürede gelir elde edilebilen meslekler öne çıkıyor. Gençler artık zaman ve emek karşılığını daha erken almak istiyor.

2 10
Kuryelik Geçici İş Olmaktan Çıktı
Bir zamanlar ek gelir kapısı olarak görülen kuryelik, bugün başlı başına profesyonel bir sektör haline geldi. Özellikle yoğun şehir yaşamında teslimat ihtiyacının artması bu alanı büyüttü.

3 10
Esnaf Kurye Modeli İlgi Görüyor
Kendi çalışma saatini belirlemek ve bağımsız hareket etmek isteyen gençler esnaf kurye modeline yöneliyor. Düzenli ve yoğun çalışanlar için ciddi gelir fırsatları oluşuyor.

4 10
Dijital Dünyada Yeni Kariyer: E-Ticaret
Ofis ortamına bağlı kalmak istemeyen gençler, pazaryeri yönetimi ve online satış süreçlerinde kariyer kuruyor. E-ticaret sektörü sunduğu esnek çalışma yapısıyla dikkat çekiyor.

5 10
Klavye Başında Yüksek Gelir İmkanı
Dijital reklamcılık, ürün yönetimi ve satış stratejileri konusunda uzmanlaşan gençler kısa sürede iyi maaş seviyelerine ulaşabiliyor. Performans primleri de kazancı artıran önemli etkenlerden biri oluyor.

6 10
Ustalık Yeniden Değer Kazandı
Bir dönem geri planda kalan teknik ustalık meslekleri bugün yeniden yükselişte. Klima, kombi, beyaz eşya ve asansör sistemlerinde yetişmiş eleman açığı dikkat çekiyor.

7 10
Teknik Personel Bulmak Zorlaştı

Sektörde deneyimli teknisyen sayısının azalması, iş bilen ustaların değerini artırdı. Bu nedenle uzman kişiler yüksek kazanç ve yoğun talep ile karşılaşıyor.

8 10
Diploma Tek Başına Yetmiyor
İşverenler artık sadece diploma değil, sahada deneyim, hız, çözüm becerisi ve teknik yeterlilik arıyor. Gençler de bu nedenle uygulamalı mesleklere daha sıcak bakıyor.

9 10
Yeni Neslin Önceliği Güvence Değil Gelir
Bugünün gençleri kariyer seçiminde prestijden çok ekonomik özgürlük arıyor. Hızlı gelir, bağımsız çalışma ve kısa sürede yükselme imkanı sunan meslekler gelecekte daha da öne çıkacak.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro