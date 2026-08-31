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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek üzerinden yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı devasa miktarlarda para aktardığı iddialarıyla gündeme geldi.

Gazeteci Murat Ağırel'in ortaya attığı iddialara göre; Gökçek ailesinin Almanya'nın Köln kentinde 2022 yılında 30 bin Euro sermaye ile kurduğu, herhangi bir çalışanı veya cirosu bulunmayan HAMAG adlı paravan şirket üzerinden milyonlarca Euro’luk para transferi gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddialar arasında 2023 yılında 722 bin Euro ve 3 milyon 857 bin Euro’luk transferlerle Düsseldorf’ta 18 daireli bir binanın satın alındığı, Velbert kentindeki 8,5 milyon Euro değerindeki bir taşınmaz için ön ödemeler yapıldığı ve Lüksemburg'daki Massen Shopping Center için satın alma görüşmelerinin yürütüldüğü yer aldı.

OLAYIN ARKASINDA 'ALMAN GİZLİ SERVİSİ' İDDİASI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu ve gelini üzerinden yurt dışına kayıt dışı para aktardığı iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düşerken, iddiaların ardından sosyal medyada Melih Gökçek üzerinden Mansur Yavaş’a operasyon yapılacağı ya da Yavaş’ın iktidarla anlaşarak Gökçek’e operasyonu şart koştuğu yönünde zıt senaryolar üretildi.

Gazeteci Şamil Tayyar ise bu senaryoların adli süreçlere siyasi bir örtü geçirme amacı taşıdığını savunarak olayın arkasında Alman gizli servisinin olabileceğini iddia etti.

İddiaların Almanya merkezli başlamasının tesadüf olamayacağını vurgulayan Tayyar, Köln’de 70 milyon Euro’luk karargah kuran Alihan Kuriş’e yönelik operasyonun ardından bu konunun gündeme gelmesini Alman istihbaratının bir hamlesi olabileceği şeklinde yorumladı. Tayyar, Alman gizli servisinin Kuriş’e karşı Gökçek’i yargının önüne atmayı planlamış olabileceğini dile getirdi.

KİM BU CHP’Lİ MİLLETVEKİLİ?

Şamil Tayyar, "Alman gizli servisi" analizinin ardından kendisini CHP’li bir milletvekilinin aradığını iddia etti. Tayyar, CHP’li vekilin, Alman istihbaratının Türkiye’deki siyasi hareketliliği yakından takip ettiğini ve sürecin sadece adli iddialarla sınırlı olmadığını savunduğunu söyledi.

'ALMAN SERVİSLER ALEVİ DERNEKLER ÜZERİNDEN SOL SİYASETE YÖN VERMEYE ÇALIŞIYOR' İDDİASI

Tayyar’ın aktardığına göre ismi açıklanmayan CHP'li vekil, Melih Gökçek’in görevden ayrılmasından 9 yıl sonra bu iddiaların yeniden dolaşıma sokulmasının zamanlamasına işaret ederek, Almanya bağlantılı bazı Alevi derneklerinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e verdiği desteğin arkasında da Alman servislerinin bulunduğunu ve dernekler üzerinden sol siyasete de yön vermeye çalıştığını iddia etti.

Tayyar, paylaştığı twitte şunları söyledi,

"Az önce. CHP’li bir milletvekili aradı. Gökçek analizindeki “Alman gizli servisi” vurgusunu çok önemsediğini anlattı. Şöyle devam etti: “Almanlar, Türkiye’deki siyasi hareketliliği çok yakından takip ediyor. Hiç iyi niyetli değiller. Gökçek’le ilgili iddiaların doğruluğu yanlışlığı ayrıdır ama görevden ayrıldıktan 9 yıl sonra şimdi gündeme getirilmesi tesadüf değil. Biz de takip ediyoruz, Almanya’yla bağlantılı bazı Alevi derneklerinin Özgür Özel’e desteğinin arkasında da Almanların olduğunu görüyoruz.” Başka bir ifadeyle; Alman gizli servisinin sadece adli vakalar değil bazı Alevi dernekleri üzerinden sol siyasete de yön vermeye çalıştığını ifade ediyor. Olabilir mi? Bilemem ama Alman gizli servisinin Türkiye’deki siyasi dalgalanmaları yakından takip ettiği konusunda hemfikirim."

Alman gizli servisinin Türkiye'deki sol siyasete ve muhalefet yapısına Alevi dernekleri üzerinden yön vermeye çalıştığını iddia eden CHP'li vekilin bu çıkışı, Ankara kulislerinde Alman istihbaratının iç siyasete müdahale operasyonları yürüttüğü tartışmasını yeni bir boyuta taşıdı.