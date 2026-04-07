Tayland hükümeti, küresel gelişmelerin yakıt piyasasına etkisi nedeniyle akaryakıt satışlarında gece saatlerini kapsayan bir kısıtlamayı gündemine aldı.

Başbakan Anutin Charnvirakul, artan fiyatlar ve tedarik risklerine karşı tasarruf tedbirlerinin değerlendirildiğini açıkladı.

GECE SATIŞLARINA SINIRLAMA GÜNDEMDE

Bangkok Post’un haberine göre Anutin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilimin enerji piyasalarını etkilediğini belirtti.

Bu kapsamda, en erken 20 Nisan’dan itibaren akaryakıt istasyonlarında gece saatlerinde satışların durdurulmasının planlandığını ifade etti.

FESTİVAL DÖNEMİ KAPSAM DIŞI

Anutin, 11-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festival nedeniyle seyahat edecek vatandaşların bu uygulamadan etkilenmeyeceğini vurguladı.

Söz konusu dönemde herhangi bir kısıtlamanın uygulanmayacağı belirtildi.

TASARRUF ÖNLEMLERİ ARTIRILABİLİR

Hükümetin enerji ve petrol tüketimini azaltmaya yönelik adımlar atacağını dile getiren Anutin, Orta Doğu’daki gerilimin sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, gelişmelere göre ek tedbirlerin de gündeme gelebileceğini ifade ediyor.