Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kurumlar üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında bir kez daha tutuklama kararı verildi.

Karar, kamu zararı iddialarına ilişkin dosya kapsamında alındı.

399 MİLYON LİRALIK ZARAR İDDİASI

Soruşturma, Antalya Su ve Atıksu İdaresi ile belediye iştiraki Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden toplam 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatıldı.

Mülkiye müfettişi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ALDAŞ AŞ’ye yönelik usulsüz harcamalarla ilgili incelemeyi tamamladı.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Dosya kapsamında 13 Ocak sabahı operasyon düzenlendi. Soruşturmada toplam 18 kişi hakkında işlem yapıldığı, Muhittin Böcek’in “zimmet” ve “yolsuzluk” suçlamalarıyla tutuklu bulunduğu belirtildi. Eski ALDAŞ Genel Müdürü K.B.K. ile satış personeli N.E.’nin yurt dışında olduğu, bir kişinin ise ameliyat nedeniyle hastanede bulunduğu kaydedildi.

Aralarında ASAT ve ALDAŞ yöneticilerinin de yer aldığı 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.

SEGBİS ÜZERİNDEN İFADE VERDİ

Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nde görülen dosyada Muhittin Böcek, 1 Nisan’da SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

Mahkeme, “zimmet suçlarının işlenmesine kasten göz yummak” suçlaması kapsamında Böcek hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.