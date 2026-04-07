Yeniçağ Gazetesi
07 Nisan 2026 Salı
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Şampiyonluk yolunda kalan maçlar: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig fikstürü

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında iyice kızıştı. İşte üç takımın kalan maçları…

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Şampiyonluk yolunda kalan maçlar: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig fikstürü - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kritik iki derbi oynandı.

1 7
Şampiyonluk yolunda kalan maçlar: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig fikstürü - Resim: 2

Trabzonspor, Cumartesi günü oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koydu.

2 7
Şampiyonluk yolunda kalan maçlar: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig fikstürü - Resim: 3

Fenerbahçe ise evinde Beşiktaş’ı son dakika golüyle 1-0 mağlup ederek yarışta yerini korudu.

3 7
Şampiyonluk yolunda kalan maçlar: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig fikstürü - Resim: 4

Zirvede şampiyonluk mücadelesi üç takım arasında tüm hızıyla sürüyor. İşte bu üç dev ekibin kalan maç programları…

4 7
Şampiyonluk yolunda kalan maçlar: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig fikstürü - Resim: 5

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI (63 Puan)
Corendon Alanyaspor (D)
RAMS Başakşehir (E)
Tümosan Konyaspor (D)
Göztepe (E)
Beşiktaş (D)
Natura Dünyası Gençlerbirliği (E)

5 7
Şampiyonluk yolunda kalan maçlar: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig fikstürü - Resim: 6

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI (63 Puan)
Zecorner Kayserispor (D)
Çaykur Rizespor (E)
Galatasaray (D)
RAMS Başakşehir (E)
Tümosan Konyaspor (D)
İkas Eyüpspor (E)

6 7
Şampiyonluk yolunda kalan maçlar: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig fikstürü - Resim: 7

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI (64 Puan)
Göztepe (D)
Kocaelispor (E)
Natura Dünyası Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe (E)
Samsunspor (D)
Hesap.com Antalyaspor (E)
Kasımpaşa (D)

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro