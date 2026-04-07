Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kritik iki derbi oynandı.
Şampiyonluk yolunda kalan maçlar: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig fikstürü
Trendyol Süper Lig’de zirve yarışı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında iyice kızıştı. İşte üç takımın kalan maçları…İbrahim Doğanoğlu
Trabzonspor, Cumartesi günü oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koydu.
Fenerbahçe ise evinde Beşiktaş’ı son dakika golüyle 1-0 mağlup ederek yarışta yerini korudu.
Zirvede şampiyonluk mücadelesi üç takım arasında tüm hızıyla sürüyor. İşte bu üç dev ekibin kalan maç programları…
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI (63 Puan)
Corendon Alanyaspor (D)
RAMS Başakşehir (E)
Tümosan Konyaspor (D)
Göztepe (E)
Beşiktaş (D)
Natura Dünyası Gençlerbirliği (E)
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI (63 Puan)
Zecorner Kayserispor (D)
Çaykur Rizespor (E)
Galatasaray (D)
RAMS Başakşehir (E)
Tümosan Konyaspor (D)
İkas Eyüpspor (E)
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI (64 Puan)
Göztepe (D)
Kocaelispor (E)
Natura Dünyası Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe (E)
Samsunspor (D)
Hesap.com Antalyaspor (E)
Kasımpaşa (D)