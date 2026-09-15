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Kaynak: AA

Tayland ve Kamboçya arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında zorunlu uzlaştırma süreci başladı.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ile Kamboçyalı mevkidaşı Prak Sokhonn’un başkanlık ettiği heyetler, sürecin ilk toplantısına katılmak üzere Singapur’a geldi.

İki ülkenin heyetleri, 16 Eylül’e kadar devam edecek görüşmeler kapsamında beş üyeli UNCLOS komisyonuyla bir araya gelerek açılış konuşmalarını yaptı.

KAMBOÇYA’DAN BARIŞÇIL ÇÖZÜM MESAJI

Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulundu. Sokhonn, çözümün yalnızca iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, aynı zamanda bölgede barış, işbirliği ve refahın güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ise ülkesinin uluslararası hukuka ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine bağlılığının sürdüğünü belirtti.

DENİZ SINIRI ANLAŞMASI FESHEDİLMİŞTİ

Tayland hükümeti 5 Mayıs’ta, iki ülkenin ortak açık deniz enerji arama çalışmalarının önünü açması amacıyla deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik Kamboçya ile yapılan anlaşmayı feshettiğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise haziran ayında, Tayland ile yaşanan deniz yetki alanı anlaşmazlığı nedeniyle UNCLOS kapsamında zorunlu uzlaştırma sürecinin başlatılması için resmi bildirimde bulunmuştu.

ANLAŞMAZLIK BÖLGESİNDE ENERJİ KAYNAKLARI BULUNUYOR

Tayland ve Kamboçya’nın hak iddia ettiği deniz bölgesinde önemli miktarda doğal gaz ve diğer hidrokarbon kaynaklarının bulunduğu tahmin ediliyor. Enerji kaynaklarının varlığı, iki ülke arasındaki deniz yetki alanı anlaşmazlığını daha da önemli hale getiriyor.