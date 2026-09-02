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Kaynak: İHA

Tavşanlı Rahvan At Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İzzetcan Bilge'nin sahibi olduğu Kuyumcu, jokey Onur Demir yönetiminde mücadele etti. Zorlu rakipleri arasından sıyrılan at, yarışmayı ikinci sırada tamamlayarak kürsüye çıktı.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde kupayı jokey Onur Demir aldı. Demir'in kazandığı kupayı atının üzerinde kaldırması, Tavşanlı adına elde edilen derecenin simge görüntülerinden biri oldu. Başarı, ilçedeki spor camiası ve rahvan at yarışlarına ilgi gösteren sporseverler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yarışların ardından açıklama yapan Tavşanlı Rahvan At Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İzzetcan Bilge, Zafer Koşusu'ndan kupa kazanarak ayrılmanın kendileri açısından gurur verici olduğunu söyledi. Bilge, Kuyumcu ve jokey Onur Demir'i kutlarken, Tavşanlı'nın farklı organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kulüp Başkanı Ali İhsan Uçar da elde edilen derecenin ardından at yarışlarındaki başarıların artarak devam etmesini temenni etti.