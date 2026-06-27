

Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu, bu yıl 100. kez düzenlenecek. Yarış severlerin uzun süredir beklediği dev organizasyon, 28 Haziran Pazar günü saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda start alacak. Hipodrom, tarihi koşu için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bu yıl 100. Gazi Koşusu’nda 22 safkan İngiliz tayı mücadele edecek. 2400 metre mesafede koşulacak prestijli yarış, 3 yaşlı safkanlar için yılın en önemli imtihanı olarak öne çıkıyor. Yarışçılık camiası, yeni bir şampiyonun doğmasını heyecanla bekliyor.

Gazi Koşusu’nun bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi. İkinciye 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL ve beşinciye 2 milyon 500 bin TL ödül verilecek. Kazanan tayın sahibi, kayıt ücretleri, taksitler, at sahibi primi ve 100. Yıl Özel Ödülü ile birlikte toplam 126 milyon 870 bin TL’lik bir ikramiye elde edecek. Tayın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise bu rakam yetiştiricilik primiyle 141 milyon 870 bin TL’ye yükselecek.

Gazi Koşusu ilk olarak 1927 yılında düzenlendi. Yarışı Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu Neriman adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. O günden bu yana Gazi Koşusu, Türk yarışçılığının sembolü haline geldi ve her yıl büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Hulusi Çil’in sahibi olduğu Cutha adlı at, jokeyi Ahmet Çelik ile zafere ulaşmıştı. Gazi Koşusu’nda en iyi derece ise 1996 yılında Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot tarafından elde edildi. Bold Pilot, 2 dakika 26.22 saniyelik derecesiyle rekoru hâlâ elinde bulunduruyor.

AHMET ÇELİK’İN ÜST ÜSTE 7 ZAFERİ VE 8. ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Jokey Ahmet Çelik, Gazi Koşusu tarihinin en başarılı isimlerinden biri. 39 yaşındaki tecrübeli jokey, 89. Gazi Koşusu’ndan 95. Gazi Koşusu’na kadar üst üste 7 kez kupayı kaldırdı. Renk, Graystorm, Piano Sonata, Hep Beraber, The Last Romance, Call To Victory ve Burgas adlı safkanlarla zafer yaşayan Çelik, geçtiğimiz yıl Cutha ile 3 yıl aradan sonra 8. şampiyonluğuna ulaştı.Ahmet Çelik, 100. Gazi Koşusu’nda Rabovo isimli atla piste çıkacak ve yeni bir zaferle rekorunu taçlandırmak istiyor.



Gazi Koşusu’nda en fazla birincilik yaşayan jokey unvanı Mümin Çılgın’a ait. Çılgın, 9 kez kürsünün en üst basamağına çıktı. Helene De Troia, Apaçi, Nadas, Dr. Seferof, Dersim, Uğurtay, Hafız, Top Image ve Abbas adlı safkanlarla şampiyonluk yaşayan usta jokeyin başarıları hâlâ konuşuluyor.

Ünlü jokey Halis Karataş ise 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu bulunuyor. Rekor dereceli Bold Pilot’un yanı sıra Popular Demand, Hızel Beyi, Anatoly, Matador Yaşar ve Blaze to Win ile zafer yaşayan Karataş, 100. Gazi Koşusu’nda Bay Nalçakan isimli safkanla piste çıkacak.

100 Gazi Koşusu, Türk at yarışçılığı için ayrı bir anlam taşıyor. Cumhuriyet’in önemli simgelerinden biri olan Gazi unvanıyla düzenlenen bu yarış, 100 yıldır Türkiye’nin atçılık geleneğini, yetiştiriciliğini ve spor heyecanını bir arada yaşatıyor. Bu yılki organizasyon, hem rekor ikramiyelerle hem de tarihi atmosferiyle hafızalarda yer edecek.