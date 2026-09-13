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Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu, sosyal medya kullanmadığını söyleyerek bu konuda herhangi bir değişiklik düşünmediğini dile getirdi.



Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu,

sosyal medya kullanımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İmirzalıoğlu, gazetecileri uzun süredir görmediğini belirterek, "Uzun zamandır sizleri göremiyordum. Yazın denk geldik ama bir araya gelemedik" dedi.

Ünlü oyuncuya sosyal medya hesabının bulunmaması da soruldu. İmirzalıoğlu, sosyal medyada hiçbir hesabının olmadığını belirterek, "Benim sosyal medyada hiçbir hesabım yok. Hiç açmayı düşünmedim ve bundan sonrası için de düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

KIVANÇ TATLITUĞ DA HESABINI KAPATMIŞTI

İmirzalıoğlu'nun açıklamaları, son dönemde sosyal medya hesabını kapatan Kıvanç Tatlıtuğ'u da akıllara getirdi.

Tatlıtuğ, bir süredir daha aktif kullandığı Instagram hesabını herhangi bir açıklama yapmadan kapatma kararı almıştı.