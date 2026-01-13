Dizi daha başlamadan yaş farkı gündeme gelen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu şimdi ise aylık kazancıyla gündem oldu. Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde olduğu “A.B.İ.” dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizi daha başlamadan gündem olmayı başarmıştı.

HİKAYE DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Dizi ile ilgili açıklamalar yapan Mehmet Üstündağ, Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisinde 35 yaşında bir doktoru canlandıracağını, Afra Saraçoğlu'nun ise 25 yaşlarında genç bir avukat rolünde olacağını açıklayarak 'aşk olacak' ifadelerini kullanmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arasındaki 23 yaş farkı dizi takipçileri tarafından eleştirilere neden olmuştu.

KAZANCI GÜNDEM OLDU

Kenan İmirzalıoğlu’nun bölüm başı ücretinin 4 milyon 250 bin TL olduğu iddia edildi. İmirzalıoğlu'nun aylık kazancı bu sayede tam tamına 17 milyon TL olacak.