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Kaynak: AA

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine seyretmekte olan "Virgo Transport 8" adlı yolcu gemisi kayboldu. Geminin yerel saatle 02.00 sularında Java bölgesi açıklarında kötü hava koşullarıyla karşılaşmasının ardından gemiyle olan tüm iletişim koptu.

Gemi operatörünün durumu bildirmesi üzerine ülkenin arama ve kurtarma ajansı derhal alarm durumuna geçti.

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ: 102 KURTARILAN, 1 CAN KAYBI

Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Putu Sudayana, geminin tahmini son konumuna arama kurtarma personeli ve gemilerinin sevk edildiğini duyurdu. Bölgede yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde ilk bilançolar güncellendi.

Arama kurtarma faaliyetlerindeki son durum şu şekilde:

Kurtarılan sayısı: Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde 102 kişi sağ olarak denizden çıkarıldı.

Can kaybı: Çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp arama çalışmaları: Gemide bulunan toplam 243 kişiden geriye kalanlar için ilgili tüm makamların işbirliğiyle arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.