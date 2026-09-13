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Kaynak: DHA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Doğu'daki adımlarına ve İran'a yönelik izlediği politikalara sert tepki gösterdi. ABD'nin baskı ve yaptırımlarla sonuç alamayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, "ABD, İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremeyecek, İran teslim olmayacak" ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN'DAN ABD YÖNETİMİNE SİVİL ALTYAPI SORUSU

Açıklamasında ABD'nin sivil unsurları hedef alan yaklaşımlar sergilediğini öne süren Pezeşkiyan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer Amerikalılar savaşçıysa, bırakın kahraman askeri güçlerimizin karşısına çıksınlar. Neden sivil altyapıya, gıda kaynaklarına ve geçim kaynaklarına savaş açıyorlar? Eğer insanlarsa, neden insanların suya, gıdaya ve ilaca erişimini engelliyorlar?"

Tahran yönetiminin bu çıkışı, bölgede tırmanan gerilimin ardından İran cephesinden gelen en net mesajlardan biri oldu.